Depremden etkilenen illerin gastronomisi 'Vefa Mutfağı'yla 'Türk Mutfağı Haftası'nda yer aldı

ANKARA - Depremden etkilenen 11 ilin gastronomisi 'Vefa Mutfağı' adıyla 'Türk Mutfağı Haftası'nın Ankara etkinliklerinde yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, 23-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Türk Mutfağı Haftası'nın Ankara etkinlikleri Başkent Millet Bahçesinde başladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen 11 kent unutulmadı. Deprem bölgesi içerisinde yer alan ve gastronomisiyle dikkati çeken illerin aşçıları açtıkları stantlar ile ziyaretçilerden tam not aldı. Kebap yeme yarışması ile renkli görüntülerin de meydana geldiği etkinliğin birinci gününde 180 metre uzunluğunda kebap yapıldı. En hızlı kebabı yiyerek yarışmanın kazananı olan Ramazan Yoğurtçu ise gram altın kazandı.

"180 santimetre uzunluğunda bir adana yaptık"

Gaziantep'ten Ankara'ya gelen Necdi Emiroğlu, "Bugün etkinliğin birinci günü için bir açılış yaptık. Pazar gününe kadar buradayız, Gaziantep sofrası burada. 180 santimetre uzunluğunda bir adana yaptık. İnsanlar memnun kaldı. İnsanları etkinliğe bekliyoruz. Yaptığımız çiğköfte ve adanayı yediği için arkadaşımız altın kazandı" dedi.

Depremden etkilenen illerin mutfakları yer alıyor

Recep Tuna, bu yılki etkinliklerde depremden etkilenen 11 ilin mutfağının yer aldığını dile getirdi. Tuna, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa gibi depremden etkilenen 11 ilin yemeklerini Ankara Türk mutfağı etkinliğinde bir araya geldiğini kaydederek, "Ankara'da yaşayan Hataylı, Şanlıurfalı Maraşlı, Kahramanmaraşlı, Osmaniyeli gibi hemşehrilerimizi burada buluşturmak amacıyla 'Vefa Mutfağı' olarak buraya getirdik. Birinci günümüzde, çiğ köfte, kebap gibi yarışmalarınız yapıldı. Kavurmalar, pilavlar yapıldı. Burada ücretsiz olarak halkımızla vatandaşlarımıza dağıtıldı. Emine Erdoğan'ın büyük bir projesi bu. Bu sene üçüncüsünü yapıyoruz dünya çapında her yerde 23-27 Mayıs tarihi aralarında her sene yapılıyor. Biz de Ankara'da bu veriyoruz. Bütün vatandaşlarımız özellikle Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraşlı, Şanlıurfalı, Osmaniyeli bütün vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Çünkü burada depremde esnaflarımızın gerçekten dükkanları yıkılmış ve burada şu an hizmet vermekteler. Onun için de desteklerinizi ellerinden geleni bütün hemşehrilerimizle buluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.