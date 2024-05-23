Depremden etkilenen illerin gastronomisi 'Vefa Mutfağı'yla 'Türk Mutfağı Haftası'nda yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Depremden etkilenen illerin gastronomisi 'Vefa Mutfağı'yla 'Türk Mutfağı Haftası'nda yer aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Türk Mutfağı Haftası'nın Ankara etkinliklerinde, depremden etkilenen 11 ilin gastronomisi 'Vefa Mutfağı' adıyla yer aldı. Etkinlikte, deprem bölgesinde bulunan illerin aşçıları tarafından açılan stantlar büyük ilgi gördü. Ayrıca, kebap yeme yarışması da düzenlendi ve kazanan kişi gram altın ödülü kazandı.

23.05.2024 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremden etkilenen illerin gastronomisi 'Vefa Mutfağı'yla 'Türk Mutfağı Haftası'nda yer aldı

ANKARA - Depremden etkilenen 11 ilin gastronomisi 'Vefa Mutfağı' adıyla 'Türk Mutfağı Haftası'nın Ankara etkinliklerinde yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, 23-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Türk Mutfağı Haftası'nın Ankara etkinlikleri Başkent Millet Bahçesinde başladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen 11 kent unutulmadı. Deprem bölgesi içerisinde yer alan ve gastronomisiyle dikkati çeken illerin aşçıları açtıkları stantlar ile ziyaretçilerden tam not aldı. Kebap yeme yarışması ile renkli görüntülerin de meydana geldiği etkinliğin birinci gününde 180 metre uzunluğunda kebap yapıldı. En hızlı kebabı yiyerek yarışmanın kazananı olan Ramazan Yoğurtçu ise gram altın kazandı.

"180 santimetre uzunluğunda bir adana yaptık"

Gaziantep'ten Ankara'ya gelen Necdi Emiroğlu, "Bugün etkinliğin birinci günü için bir açılış yaptık. Pazar gününe kadar buradayız, Gaziantep sofrası burada. 180 santimetre uzunluğunda bir adana yaptık. İnsanlar memnun kaldı. İnsanları etkinliğe bekliyoruz. Yaptığımız çiğköfte ve adanayı yediği için arkadaşımız altın kazandı" dedi.

Depremden etkilenen illerin mutfakları yer alıyor

Recep Tuna, bu yılki etkinliklerde depremden etkilenen 11 ilin mutfağının yer aldığını dile getirdi. Tuna, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa gibi depremden etkilenen 11 ilin yemeklerini Ankara Türk mutfağı etkinliğinde bir araya geldiğini kaydederek, "Ankara'da yaşayan Hataylı, Şanlıurfalı Maraşlı, Kahramanmaraşlı, Osmaniyeli gibi hemşehrilerimizi burada buluşturmak amacıyla 'Vefa Mutfağı' olarak buraya getirdik. Birinci günümüzde, çiğ köfte, kebap gibi yarışmalarınız yapıldı. Kavurmalar, pilavlar yapıldı. Burada ücretsiz olarak halkımızla vatandaşlarımıza dağıtıldı. Emine Erdoğan'ın büyük bir projesi bu. Bu sene üçüncüsünü yapıyoruz dünya çapında her yerde 23-27 Mayıs tarihi aralarında her sene yapılıyor. Biz de Ankara'da bu veriyoruz. Bütün vatandaşlarımız özellikle Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraşlı, Şanlıurfalı, Osmaniyeli bütün vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Çünkü burada depremde esnaflarımızın gerçekten dükkanları yıkılmış ve burada şu an hizmet vermekteler. Onun için de desteklerinizi ellerinden geleni bütün hemşehrilerimizle buluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Deprem, Ankara, Gastronomi, Etkinlikler, Deprem, Kültür, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Depremden etkilenen illerin gastronomisi 'Vefa Mutfağı'yla 'Türk Mutfağı Haftası'nda yer aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:04 O anlar kamerada Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı O anlar kamerada! Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı
19:53 İstanbul’daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı
18:22 Ayhan Bora Kaplan duruşmasında yeni bir tanem diyalogu Mahkeme başkanı devreye girdi Ayhan Bora Kaplan duruşmasında yeni bir tanem diyalogu! Mahkeme başkanı devreye girdi
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı
17:03 İsrail, Filistin’i tanıma kararı alan 3 ülkeye esir askerlerin görüntüsünü izletti İsrail, Filistin'i tanıma kararı alan 3 ülkeye esir askerlerin görüntüsünü izletti
20:42 Süper Lig’in tozunu attırmıştı Francesco Farioli, Ajax’ın yeni teknik direktörü oldu Süper Lig'in tozunu attırmıştı! Francesco Farioli, Ajax'ın yeni teknik direktörü oldu
20:41 AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri’nin 1000. hafta eylemine izin verilecek AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek
20:02 Kendi takımının galibiyetine oynamış Premier Lig’in yıldızına bahis soruşturması Kendi takımının galibiyetine oynamış! Premier Lig'in yıldızına bahis soruşturması
19:01 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız
18:31 Mersin’de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü Mersin'de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü
18:29 Bazı isimlere çok şaşıracaksınız İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi Bazı isimlere çok şaşıracaksınız! İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi
18:06 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a sert yanıt: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın
18:05 Çorum’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 21:27:14. #1.13#
SON DAKİKA: Depremden etkilenen illerin gastronomisi 'Vefa Mutfağı'yla 'Türk Mutfağı Haftası'nda yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement