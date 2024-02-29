Devlet Tiyatroları Mart Ayında 8 Oyunu Seyirciyle Buluşturacak

Devlet Tiyatroları, mart ayında 8 oyunu ilk kez seyirciyle buluşturacak.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen aylardan devam eden ve kapalı gişe oynayan oyunların yanı sıra martta 7 bölgede 8 oyun prömiyer yapacak.
Ankara Devlet Tiyatrosunun Kemal Tahir'in yazdığı, Osman Özkan'ın oyunlaştırdığı ve Ayşe Emel Mesci'nin rejisörlüğünü üstlendiği "Devlet Ana" isimli oyunu, 5 Mart'ta Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.
Erzurum Devlet Tiyatrosunun Jonathan Lynn'in yazdığı, Gökçe Yurtsal'ın yönettiği "İpucu" oyunu, 7 Mart tarihinde, Pınar Ataer'in yönettiği "Sihirli Kutu" isimli çocuk oyunu, 20 Mart'ta Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkacak.
İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı, Cengiz Özek'in yazdığı ve yönettiği "Çöp Canavarı" 17 Mart'ta Üsküdar Tekel Sahnesi'nde, Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı, Charlotte Jones'un yazdığı, Seçil Honeywill'in çevirdiği, rejisörlüğünü Yunus Emre Bozdoğan'ın üstlendiği "Havada Yüzmek" 20 Mart'ta Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde prömiyer yapacak.
Diyarbakır Devlet Tiyatrosunca Caryl Churchill'in yazdığı, Ebru Demirdöven ve Esma Çankaya'nın çevirdiği, Bilge Emin'in yönettiği "Ekşi Tom" 27 Mart'ta Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde ilk kez sahnelenecek.
Van Devlet Tiyatrosu yapımı, Ülkü Ayvaz'ın yazdığı, Musa Arslanali'nin yönettiği "Külhanbeyi Operası" 27 Mart'ta Van Kültür Merkezi Sahnesi'nde ve Kayseri Devlet Tiyatrosu yapımı, Sabahattin Kudret Aksal'ın yazdığı, Ece Okay'ın yönettiği "Kral Üşümesi " 28 Mart'ta Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek Türkiye Kupası'ndan elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, rakibin performansını takdir ettiğini belirterek, oyuncularından daha iyi performans beklediğini ve hedeflerinin ligi kazanmak olduğunu ifade etti.
Tek kişilik oyun için Denizli'nin Pamukkale ilçesine giden ünlü oyuncu Berna Laçin, bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm oyunlarını iptal eden Laçin acil olarak ameliyata alınacağını belirterek, "Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek kupadan elenen Galatasaray'ın bu mağlubiyetle birlikte iç sahadaki 14 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Aslan, son mağlubiyetini 128 gün önce, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı almıştı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi ve kupaya veda etti.
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CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kendisine yönelik ''Özgür Bey'in akıl sağlığı yerinde mi? Atatürk öldü. Kendisi ruh mu çağırmış da Atatürk'le görüşmüş'' sözlerine yanıt verdi. Özel, ''Atatürk öldü diyorsan, sen bu Cumhuriyet düşmanlarına, Atatürk'e husumet duyanlara, Kurtuluş Savaşı yoktur diyenlere, keşke Yunan kazansaydı diyenlere, koltuk değneği olduğun gün Atatürk senin için öldü'' ifadelerini kullandı.
Saran Holding, TFF'nin iptal ettiği Süper Lig yayın ihalesi kararına dair sert bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ''TFF İhale Komisyonu ile gerçekleşen yüz yüze toplantıda, tarafımıza mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden diskalifiye edildiği net olarak beyan edilmiştir. Dolayısıyla bugün gerçekleşen “iptal” daha önce de olduğu gibi, Türk futbolunu esir almış olan mevcut yayıncı ile devam etmenin kılıfıdır'' ifadeleri yer aldı.
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