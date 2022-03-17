Devlet ve özel tiyatrolar ilk defa 81 ilde aynı gün sahne alacak - Son Dakika

Devlet ve özel tiyatrolar ilk defa 81 ilde aynı gün sahne alacak

ANKARA Devlet ve özel tiyatrolar, Türkiye'nin kültür sanat tarihinde bir ilki gerçekleştirerek "27 Mart Dünya Tiyatro Günü"nde 81 ilde aynı gün sahne alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "27 Mart Dünya Tiyatro Günü"nün festival havasında gerçekleşmesi talimatları doğrultusunda festivalin detaylarının paylaşıldığı bir basın toplantısı düzenledi. Ankara'daki genel müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıda Genel Müdür Mustafa Kurt, festival hakkında çeşitli bilgiler verdi. Kurt, 26-27 Mart tarihlerinde 86'sı özel, 29'u Devlet Tiyatrosu oyunları olmak üzere 115 oyunun sanatseverlerle buluşacağını belirtti.

"Devlet Tiyatroları tarihinde ilk defa tüm Türkiye'de gerçekleşecek çok önemli bir sanat buluşması"

Genel Müdür Kurt, yapılacak olan bu çalışmanın Türkiye'nin kültür sanat tarihinde ilk defa gerçekleşen bir buluşması olduğunun altını çizerek, "Mart ayının 27'sinde Türkiye genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde bir faaliyet gerçekleştireceğiz. Bu da Devlet Tiyatrosu tarihinde ilk defa tüm Türkiye'de gerçekleşecek çok önemli bir sanat buluşması. Bunun için hazırlıklarımızı tamamladık. Pek çok tiyatro bu buluşmaya katılmak için müracaatta bulundu. Arkadaşlarımız da günlerce çok titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Gönül isterdi ki bütün tiyatrolarımızı bu festivalde ağırlayalım ama biz onun için de mecburen bir seçim gerçekleştirdik ve Türkiye'nin 81 ilinde aynı anda hem Devlet Tiyatrosu hem özel tiyatrolar bir araya gelecek. Bu Devlet Tiyatrosu tarihinde de Türkiye'nin kültür sanat tarihinde de ilk defa gerçekleşen bir buluşma. Onun için biz çok heyecanlıyız" açıklamasında bulundu.

Devlet Tiyatroları'nın festivalde hedefi 80 bin sanatseverle buluşmak

Devlet Tiyatrosu'nun 73 yıldır ilk defa özel tiyatroyla iş birliği halinde olduğunu vurgulayan Kurt, festivalde hedeflerinin 80 bin seyirciyle buluşmak olduğunu ve kapalı gişe oynanacağını düşündüklerini kaydederek, "Dünya Tiyatro Günü'nde bir festival başlatmış olacağız Türkiye genelinde. Onun için hem seçimlerimizi yaparken seyirci oranlarının da yüksek olduğu, seyircilerin de sevebileceği Türkiye'deki pek çok özel tiyatroyu aynı zamanda çocuk tiyatrosunu da bu festivale dahil ettik. Mümkün olduğunca da batıdaki tiyatroları doğuya göndererek bir program hazırladık. Devlet Tiyatrosu da hem batıda hem doğuda çalışmakta o yüzden seyircilerin görmeyi arzu ettiği pek çok tiyatro oyuncularımız sanatseverlere buluşacak ve çok heyecanlı olacağını düşünüyoruz. Türkiye genelinde yapılacak bu festivalin yaklaşık 80 bin seyirciye ulaşabileceğini düşünüyoruz. O yüzden kapalı gişe oynayacağımızı düşünüyoruz. Bu festival hem bizim açımızdan hem ülkedeki sanatseverler açısından son derece yerinde oldu. Merak ettiği İstanbul'daki bir oyunu aynı zamanda tiyatro severin Hakkari'de, Ağrı'da, Iğdır'da görmesi bir heyecan oluşturacaktır. Biz bunun önümüzdeki yıllarda da gelişip büyüyebileceğini düşünüyoruz. O yüzden ne kadar nitelikli ve seçkin oyunlar olursa hem kaliteyi artırmış oluruz hem de nitelik artmış olur. O yüzden bunun bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Devlet Tiyatrosu 73 yaşında ve 73'üncü yılında ilk defa Devlet Tiyatrosu bir iş birliği halinde" ifadelerini kullandı.

"Bu festival kapsamında Bakanlığımız özel tiyatrolara maddi anlamda bir destek sağlıyor"

Genel Müdür Kurt, yapılacak festivalin özel tiyatrolara olacak katkısının ne boyutta olduğuna yönelik gelen soruya, "Bu festival kapsamında Bakanlığımız özel tiyatrolara maddi anlamda bir destek sağlıyor. Ben çok memnun kalacaklarını düşünüyorum. Bu festivale dahil ettiğimiz tiyatrolarla ilgili özel sebepler yüzünden 1-2 tiyatronun dışında bütün tiyatrolarımızla sözleşme imzaladık. Çünkü hepsi hazır vaziyette. Sahnelerine gidecekler ve o gün oyun oynayacaklar. Bu konuda da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın mali desteği söz konusu. Özel tiyatrolara kaynak bakımından bugüne kadar en büyük yatırımı Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı. Bu da takdire şayan bir durum. Pek çok projeyi destekledik" yanıtını verdi.

Festival hakkında geniş bilgi

490'a yakın özel tiyatro festivale katılım sağlamak için Devlet Tiyatroları'na başvurdu. Farklı kriterler belirlenerek aralarından uygun özel tiyatrolar festivalde gösterim sağlaması için seçildi. Festivaldeki oyunların biletleri 26 Mart'a kadar satışta olacak. Festival biletlerine biletinial.com internet adresinden ve 'sanatcepte' uygulamasından ulaşılabiliyor. Festival kapsamında ülke çapında bakanlığa bağlı Devlet Tiyatroları sahneleri, İl Kültür Müdürlüğü Kültür Merkezi sahneleri ve belediyelere ait sahnelerde 26-27 Mart tarihlerinde temsiller verilecek.

Sahnelenecek oyunlar Değerlendirme Komisyonu tarafından uygun görülerek programa alınan oyunlardan oluşacak ve toplamda 199 temsil gösterilecek. 86'sı özel, 29'u devlet oyunları olmak üzere 115 oyun sanatseverlere buluşacak. Minik tiyatro severler için de 17 oyun perde açacak.