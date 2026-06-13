Didim, Akdeniz Edebiyat Günleri\'ne ev sahipliği yapacak

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenecek Didyma V. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri, edebiyat, sanat ve düşünce dünyasından çok sayıda ismi Apollon Tapınağı'nda gerçekleştirilecek açılış ve üç oturumluk program kapsamında bir araya getirecek.

Didim Belediyesi ve Livaneli Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Didyma V. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri, 20- 21 Haziran 2026 tarihlerinde "Düşünce, Demokrasi" temasıyla gerçekleştirilecek. Akdeniz'in ortak kültürel mirasını edebiyat ve düşünce ekseninde buluşturacak etkinlik, farklı ülkelerden yazar, akademisyen, siyasetçi ve sanatçıları Didim'de bir araya getirecek. Etkinlik, Apollon Tapınağı'nda yapılacak açılış programıyla başlayacak. Açılışta Hatice Gençay, Zülfü Livaneli ve George Papandreou katılımcılara hitap edecek. İki gün sürecek programda üç ayrı oturumda edebiyatın toplumsal rolü, kültürlerarası diyalog ve aydınlanma mirası ele alınacak. Oturumlarda Murat Karayalçın, Joan Tarrida, Monika Zgustova ve Paulina Lampsa gibi isimler yer alırken, etkinlik kapsamında müzikli seyirlik gösterisi ve kapanış programı da gerçekleştirilecek. Didim'de düzenlenecek organizasyon, Akdeniz'in kültür ve düşünce dünyasını iki gün boyunca aynı çatı altında buluşturacak. - AYDIN