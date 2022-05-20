Didim Vegan Festivali başladı - Son Dakika
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Didim Vegan Festivali başladı

20.05.2022 17:39

Aydın'ın Didim ilçesinde belediye tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Didim Vegan Festivali" başladı.

Aydın'ın Didim ilçesinde belediye tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Didim Vegan Festivali" başladı.

Hisar Mahallesi'ndeki Apollon Tapınağı'nın yanında bulunan alanda, hayvansal ürün içermeyen yiyecek ve eşyaların satışının yapıldığı stantlar kuruldu.

Festivalde ziyaretçiler, bitkisel ürünlerle hazırlanan hamburger, tantuni, sucuk, pide, lahmacun gibi yiyecekleri tatma fırsatı buldu.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, gazetecilere, festivali yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 yıldır yapamadıklarını söyledi.

Bir önceki festivalde ilçe dışından 200 bin kişiyi ağırladıklarını vurgulayan Atabay, "Festivalimiz gerçekten çok önemli bir yaşam felsefesini anlatmaya yönelik bir festival." dedi.

Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Programı Dr. Öğretim Üyesi ve Gastronomi Derneği Başkanı Emrah Köksal Zengin de bölgeye özgü enginar yemeği yaptıklarını belirterek, hem yöresel ürünleri tanıttıklarını hem de vegan felsefesini anlattıklarını ifade etti.

Stant açan Deniz Yoldaç ise yaşamak, doymak, giyinmek ve makyaj yapmak için bir hayvanı kullanmaya gerek olmadığını düşündüklerini ifade etti.

Vegan ürünler üreten bir tesisinin müdürü Metin Kamacı ise 7 sene önce kurdukları işletmede ürün sayısını 40'a çıkardıklarını söyledi.

Kamacı, ürünlerinin yurt dışında da ilgi gördüğünü ifade etti.

Söyleşiler ve atölyelerin yer aldığı festival, 22 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Didim Vegan Festivali başladı
Didim Vegan Festivali başladı
Didim Vegan Festivali başladı
Didim Vegan Festivali başladı
Didim Vegan Festivali başladı

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Kaynak: AA

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