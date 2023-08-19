Dilek Türkan Kimdir? Türk Müziği ve Tango Yorumcusu - Son Dakika

Dilek Türkan Kimdir? Türk Müziği ve Tango Yorumcusu

Dilek Türkan Kimdir? Türk Müziği ve Tango Yorumcusu
Son Güncelleme: 19.08.2023 16:46

Dilek Türkan, Türk müziği ve tango yorumcusu olarak bilinen bir sanatçıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldıktan sonra TRT İstanbul Radyosu'nda programlar yapmıştır. İstanbul Hanımları ve İncesaz gibi gruplarla konserler veren Türkan, çeşitli albümler ve dizi müzikleri de yapmıştır. Ayrıca Cemal Reşit Rey Türk Müziği Topluluğu ve İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda da yer almıştır. Dilek Türkan'ın diskografisinde 'Aşk Mevsimi', 'Suya Söyledim', 'An' ve 'Akşamı Süzme Deniz' gibi albümler bulunmaktadır.

Ercan Saatçi ile Çok Akustik, hepimizin çok sevdiği şarkılarla evlerinize konuk oluyor. Sohbetlerle, kahkahalarla ve bazen hüzünle buluşan keyifli bir gecede haftanın konuğu Dilek Türkan. Peki, Dilek Türkan kimdir? Ercan Saatçi konuğu Dilek Türkan kimdir?

DİLEK TÜRKAN KİMDİR?

Doğum: 25 Mayıs 1978 (45 yıl yaşında), Balıkesir, Türkiye

Dilek Türkan, (d. 25 Mayıs 1978, Balıkesir) Klasik Türk müziği ve Tango yorumcusu.

1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ses eğitimi bölümüne girdi ve 1999'da mezun oldu. 1996 yılında TRT İstanbul Radyosu'na girdi. İstanbul ve Ankara radyolarında ve TRT Televizyonu'nda programlar yaptı.

İstanbul Hanımları grubu ve İncesaz grubu başta olmak üzere çeşitli gruplarla konserler verdi. Yarkın Ritim Grubu'nun Kervansaray, İncesaz'ın Dört/Mazi Kalbimde ve Altı/ Kalbimdeki Deniz albümlerinde solist ve yine İncesaz'ın Üç/İstanbul'a Dair albümünde vokal olarak yer aldı. Bunların yanı sıra kendisine ait dizi müziği ve Türk müziği albümleri vardır.

2005 yılında Cemal Reşit Rey Türk Müziği Topluluğu'na ve 2006 yılında İstanbul Devlet Klasik Türk müziği Korosu'na ses sanatçısı olarak katıldı. 2009 yılında 2008 Mavi Nota Müzik Ödülü'nü kazandı.

18 Haziran 2013 tarihinden itibaren İncesaz ile yollarını ayırmıştır. TRT İstanbul Radyosu klasik kemençe sanatçısı Derya Türkan ile evlidir.

2015 yılında, 'Suya Söyledim' albümünü piyasaya sürdü.

Diskografi

• Aşk Mevsimi (2011)

• Suya Söyledim (2015)

• An (2018)

• Akşamı Süzme Deniz (2021)

Ercan Saatçi, Dilek Türkan, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Dilek Türkan Kimdir? Türk Müziği ve Tango Yorumcusu - Son Dakika


Son Dakika
16:11 İsmail Kartal onay verdi! Jesus'un getirdiği King satış listesinde
16:07 Jorge Jesus'un getirdiği King'e İsmail Kartal kapıyı gösterdi! Satış listesine konuldu
15:59 'Emekli maaşı 150 bin TL olsun' diyen Yıldız Tilbe, isteklerini bir bir sıraladı
15:55 "Emekli maaşı 150 bin TL olsun" diyen Yıldız Tilbe, isteklerini bir bir sıraladı
15:49 Fred ve Cengiz Ünder listede mi? Fenerbahçe'nin Twente kafilesi belli oldu
15:45 Fred ve Cengiz Ünder listede mi? Fenerbahçe'nin Twente kafilesi belli oldu
15:23 ABD ziyareti kriz çıkardı! Çin, Tayvan adasında tatbikat başlattı
15:12 Tayvan'ın ABD ziyareti kriz çıkardı! Çin ordusu tatbikat için bölgeye 42 jet ve 8 savaş gemisi gönderdi
15:07 Ramos'tan Galatasaray'a olay mesaj! Beşiktaş masadan kalktı
15:02 Beşiktaş masadan kalktı! Ramos'tan Galatasaray'a olay mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2023 16:55:54. #1.13#
SON DAKİKA: Dilek Türkan Kimdir? Türk Müziği ve Tango Yorumcusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement