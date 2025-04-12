Diyarbakır Ekspresi Davul-Zurna ile Karşılandı

Turistik Diyarbakır Ekspresi treni davul ve zurna ile karşılandı

DİYARBAKIR - Güneydoğu Anadolu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla organize edilen ve yeni sezon seferlerine başlayan Turistik Diyarbakır Ekspresi, kentte gelişi davul zurna ile karşılandı.

Ankara Tren Garı'ndan dün hareket eden Turistik Diyarbakır Ekspresi, Malatya'dan sonra durağı olan Diyarbakır'da davul ve zurna eşliğinde karşılandı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve beraberindekiler, misafirlere karanfil uzattı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Zorluoğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresini büyük bir keyifle, coşkuyla, mutlulukla karşıladıklarını söyledi. Trenle birlikte 160 yolcunun Diyarbakır'a teşrif ettiğini belirten Zorluoğlu, nisan ve mayıs ayı içerisinde Ankara-Diyarbakır ve Diyarbakır-Ankara olmak üzere toplam 8 sefer olacağını ifade etti.

En son seferin 25 Mayıs'ta Diyarbakır'dan Ankara'ya olacağını aktaran Zorluoğlu, "Ülkemizin batı kısmında yaşayan insanlarımızın hepsinin aklında bir doğu turu yapmak vardır. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, bizim altın üçgen dediğimiz bu bölgeye insanlarımız gelmek istiyorlar. Diyarbakır'ı keşfetmek istiyorlar. Diyarbakır, bakir bir şehir. Bölgede maalesef uzun yıllar bir terör sorunu yaşandı. Ama elhamdülillah, devletimizin etkin mücadelesi ve halkımızın aktif katılımıyla şu anda Diyarbakır ve bölgede gündem asla güvenlik ve terör değil, bu manada Diyarbakır Türkiye'nin herhangi bir şehrinden daha az güvenilir bir şehir değil. Bunu rahatlıkla söyleyelim" dedi.

Zorluoğlu, sadece bayram boyunca 9 günde 200 bin insanın dışarıdan Diyarbakır'ı ziyaret ettiğini kaydeden Zorluoğlu, özelikle Diyarbakır Ekspresi gibi bir takım farklı uygulamalarla bölgenin tanıtımına katkı yapmak istediklerini dile vurguladı.

Diyarbakır'ın tanıtım stratejisini hazırladıklarını belirten Zorluoğlu, "Önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesini sağlayacağız. Diyarbakır'ı birçok farklı araçla tanıtma gayreti içerisinde olacağız. Hem yurtiçinde, hem de yurtdışında. Özelikle batıda var olan bu ilgiyi iyi yönlendirmek suretiyle şehrimizi gelecek yıllarda Türkiye'nin önemli bir turizm destinasyonu merkezi haline getirmeyi arzu ediyoruz. Diyarbakır, bu potansiyele sahip bir şehirdir. Diyarbakır, inanç turizmi anlamında da çok güçlü bir şehir. Burası sahabeler ve peygamberler şehri. 12 bin 500 yıl öncesinde burada yaşam var, insanlığın yerleşik hayata geçtiği bölge burası" diye konuştu.

Ziyaretçi Zeynep Özsoy, çok güzel manzaralar gördüklerini söyleyerek, "Çok keyifliydi. Trene İstanbul'dan katılıyorum. Geçen yılda gelmiştim. Ama sefer daha hoşuma gitti. Böyle karşılamalar çok güzel. Trende de çok güzel zaman geçirdik" ifadelerinde bulundu.