Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Tamamlandı
Kültür Sanat

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Tamamlandı

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Tamamlandı
20.10.2025 11:31
11-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenen festivalde 350 bin kişi katıldı, sanat etkinlikleri yapıldı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından 11-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali sona erdi. Festivale yaklaşık 350 bin kişi katıldı.

Mezopotamya'nın çok dinli, dilli ve kültürlü yapısı, kendine has mimarisi ve sanat anlayışıyla pek çok uygarlığın merkezi Diyarbakır'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 11-19 Ekim tarihleri arasında, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 17'nci durağı olan 'Diyarbakır Kültür Yolu Festivali' düzenlendi. İçkale, Dağkapı Meydanı, Hasan Paşa Hanı, Yenikapı Caddesi, Gazi Caddesi, bazı burçlar, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi, Kurşunlu Camisi Meydanı, Ulu Cami, Hazreti Süleyman Camisi, Paşa Hamamı, Saint George Kilisesi, Surp Giragos Kilisesi, Keldani Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi, Şeyh Mutahhar (Dört Ayaklı Minare) Camisi, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi, Ziya Gökalp Müzesi, Mesudiye Medresesi, Kervansaray, On Gözlü Köprü ve Nevruz Parkı gibi 51 noktada 350'ye yakın konser, sergi, atölye çalışmaları, söyleşiler, gastronomi sunumları etkinlikleri gerçekleştirildi. 9 gün süren etkinliklere yaklaşık 350 bin kişinin katıldığı belirtildi.

ETKİNLİKLERE YOĞUN İLGİ

Festivalin son gününde 2'nci Ordu Bölge Bando Komutanlığı, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde gerçekleştirdiği konserle sanatseverlere buluştu. Tasavvuf müziğinin sevilen ismi Halil Necipoğlu ise Kurşunlu Camii Meydanı'nda sahne aldı. Kurşunlu Camii Meydanı'nda ise 'Kendinle Yüzleşme' adlı söyleşide, moderatör Sevgi Deniz'in yönetiminde yazar Serhat Yabancı, katılımcılarla buluştu. Yenikapı Hançepek Meydanı'nda kurulan ve aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları gibi etkinliklerin yer aldığı 'Çocuk Köyü' ise çocuklarla son kez bir araya geldi. Festivalin son gününde çocuklar, meddah gösterisi ve 'Barışcan ile Çocuk Şarkıları Konseri' ile eğlendi.

SAGOPA KAJMER KONSER VERDİ

Festivalin son gününde rap müziğin önemli ismi Sagopa Kajmer, Nevruz Parkı'nda kurulan alanda konser verdi. Şarkıcı, 'Istakoz', 'Meftun', 'Ahmak Islatan' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kaynak: DHA

