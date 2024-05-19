Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Mardin'de 19 Mayıs çeşitli etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Mardin'de 19 Mayıs çeşitli etkinliklerle kutlandı

Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Mardin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliklerde halay, horon ve zeybek gösterileri yapıldı.

19.05.2024 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Mardin'de 19 Mayıs çeşitli etkinliklerle kutlandı

Diyarbakır'da halaylı, zeybekli, horonlu 19 Mayıs etkinlikleri yapıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Mardin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Merkez Yenişehir ilçesinde yapılan etkinliklerdeki program, çelenk sunumuyla başlandı. Program, sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla şiir okumalarıyla devam etti.

19 Mayıs etkinliklerinde halay, horon ve zeybek gösterilerinin yanı sıra farklı spor dallarında çeşitli gösteriler yapıldı. Vali Ali İhsan Su, farklı spor branşlarında çeşitli müsabakalarda derece elde eden öğrencilere hediye taktim etti. Gösteriler, motorize ekiplerinin geçişi ve açılan stantlarda yapılan etkinliklerle son bulundu.

Kutlamalara; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Emine Akın,7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, vali yardımcıları, kaymakamlar, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, okul müdürleri, öğrenciler, veliler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Siirt

Siirt Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kutlama programlarına Vali Kemal Kızılkaya, askeri erkan siyasi parti temsilciler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programın açılışında günün anlam ve önemini belirten konuşma ile şiirlerin okunmasının ardından, halk oyunları, jimnastik, judo ve taekwondo gösterileri sergilendi.

Etkinliklerin ardından çeşitli spor müsabakaları ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, Vali Kızılkaya tarafından ödülleri verildi.

Mardin

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103'üncü yılında, tüm yurtta olduğu gibi Mardin'de de 19 Mayıs coşkusu yaşandı. 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törene Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar, öğrencilerin gösterilerin gösterileriyle sona erdi.

Şırnak

Şırnak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor kutlamaları, valilik bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikler, Gençlik ve Spor Salonu'nda tekvando, jimnastik ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile devam etti. Gösterilerin ardından çeşitli spor dallarında yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri, Vali Cevdet Atay tarafından takdim edildi.

Kutlamalara, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdürrahim Alkış, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 19 Mayıs, Gençlik, Mardin, Şırnak, Siirt, Spor, Kutlamalar, Kültür Sanat, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Mardin'de 19 Mayıs çeşitli etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:00 İbrahim Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar İbrahim Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar
17:46 Başrolde yine aynı isim var Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı
17:19 İki hoca da tüm kozlarını oynadı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11’ler belli oldu İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu
17:16 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi
16:31 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor
17:11 Fondaki şarkıyı görmeniz lazım Sneijder’in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur Fondaki şarkıyı görmeniz lazım! Sneijder'in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur
16:52 Polis olmasa kim bilir neler olurdu Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki
16:13 Hatayspor’dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik Hatayspor'dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik
15:22 Eşini gecenin 3’ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşini gecenin 3'ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü
15:12 Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:02 İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
15:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu 19 Mayıs için bestelenen marş ilk kez okundu Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! 19 Mayıs için bestelenen marş ilk kez okundu
14:25 5 parti ’Kurtuluş İttifakı’ çatısı altında birleşti 5 parti 'Kurtuluş İttifakı' çatısı altında birleşti
14:15 Kongo’da hareketli dakikalar Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 18:40:26. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Mardin'de 19 Mayıs çeşitli etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement