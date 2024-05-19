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Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Mardin'de 19 Mayıs çeşitli etkinliklerle kutlandı

Diyarbakır'da halaylı, zeybekli, horonlu 19 Mayıs etkinlikleri yapıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Mardin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Merkez Yenişehir ilçesinde yapılan etkinliklerdeki program, çelenk sunumuyla başlandı. Program, sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla şiir okumalarıyla devam etti.

19 Mayıs etkinliklerinde halay, horon ve zeybek gösterilerinin yanı sıra farklı spor dallarında çeşitli gösteriler yapıldı. Vali Ali İhsan Su, farklı spor branşlarında çeşitli müsabakalarda derece elde eden öğrencilere hediye taktim etti. Gösteriler, motorize ekiplerinin geçişi ve açılan stantlarda yapılan etkinliklerle son bulundu.

Kutlamalara; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Emine Akın,7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, vali yardımcıları, kaymakamlar, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, okul müdürleri, öğrenciler, veliler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Siirt

Siirt Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kutlama programlarına Vali Kemal Kızılkaya, askeri erkan siyasi parti temsilciler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programın açılışında günün anlam ve önemini belirten konuşma ile şiirlerin okunmasının ardından, halk oyunları, jimnastik, judo ve taekwondo gösterileri sergilendi.

Etkinliklerin ardından çeşitli spor müsabakaları ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, Vali Kızılkaya tarafından ödülleri verildi.

Mardin

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103'üncü yılında, tüm yurtta olduğu gibi Mardin'de de 19 Mayıs coşkusu yaşandı. 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törene Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar, öğrencilerin gösterilerin gösterileriyle sona erdi.

Şırnak

Şırnak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor kutlamaları, valilik bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikler, Gençlik ve Spor Salonu'nda tekvando, jimnastik ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile devam etti. Gösterilerin ardından çeşitli spor dallarında yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri, Vali Cevdet Atay tarafından takdim edildi.

Kutlamalara, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdürrahim Alkış, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.