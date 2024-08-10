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Diyarbakır Valisi Zorluoğlu: " Zerzevan Kalesi'nin yılda 500 bin civarında ziyaretçisi var"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın tahsis ettiği ödenekle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Zerzevan Kalesi'nde inşa ettiği "Ziyaretçi Karşılama Merkezi"nde incelemelerde bulundu. Vali Zorluoğlu, kalenin yılda 500 bin civarında ziyaretçisi olduğunu söyledi.

Vali Zorluğu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emrullah Gördük ve ilgili sorumlulardan yapımı devam eden Ziyaretçi Karşılama Merkezi hakkında bilgi aldı. Vali Zorluoğlu, istişarelerin ardından kale alanına çıkarak Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun'dan bilgi alarak alanı gezdi.

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Vali Zorluoğlu, Zerzevan Kalesi'nin insanlık tarihi için çok önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Zerzevan Kalesi'nde kazı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Zorluoğlu, "Burası gerçekten çok önemli bir tarihi mekan. Hem Diyarbakır için hem bölge için. 639 yılında Diyarbakır, Hazreti Ömer döneminde İslam orduları tarafından fethedilene kadar burası Roma'nın da kullandığı ileri bir garnizon. Yani burası bir kontrol noktası ve zamanında burada 1200 metre civarında bir sur uzunluğu var ve içeride binin üzerinde asker kalırmış. Burası çok ciddi bir kontrol noktası. Bu yol hala tarihten beri kullanılan aynı yol neticesi itibariyle. Doğu batı aksı anlamında. Burası İslam orduları tarafından fethedildikten sonra uzunca bir süre neredeyse 1500 yıl uyumuş adeta. Olduğu gibi kalmış ve çok da dikkat çekmemiş. Bu bakımdan burayı dünyanın en iyi korunmuş alanlarından biri olarak ele aldık. 2014 yılından itibaren burada kazı çalışmaları başladı ve burada hızlı bir kazı çalışması devam ediyor" dedi.

Hem Zerzevan Kalesi hem de Mitras Tapınağı'nın 2020 yılında UNESCO'nun Geçici Miras Listesi'ne girdiğini hatırlatan Zorluoğlu, "Burası çok dikkat çekiyor, çok ilgi çekiyor. Burası, adeta Göbekli Tepe'nin tamamlayıcısı. O bakımdan çok ziyaretçi alıyor. Yaklaşık yılda 500 bin civarında bir ziyaretçisi var. Biraz önce beraber gezdiğimiz ziyaretçi bölümü binası tamamlandığında çok daha fazla, yılda 1 milyondan fazla bir ziyaretçi geleceğini hesap ediyoruz. Bu manada hazırlıklar devam ediyor. Bir taraftan kazılar devam ediyor, bir taraftan restorasyon çalışmaları var. Kültür Turizm Bakanımız, bakanlığımız sağ olsunlar buraya gerçekten apayrı bir ehemmiyet veriyorlar. Oldukça yüklü miktarda ödenekler ayrıldı, bu sene de öyle. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde hem bir taraftan kazılar devam edecek ve büyük süratle tamamlanacak. Hem de restorasyon çalışmaları yapılıp buradaki yapılar bir anlamda çok daha korunaklı ve düzgün hale gelecek. Burası inşallah hem Diyarbakır'a hem de bölgeye çok önemli bir turizm kapısı olarak hizmet vermeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Son olarak 12 Ağustos tarihinde düzenlenecek olan 'Meteor Yağmuru Etkinliği' için bilgi veren Vali Zorluoğlu, "Burası, Mitras Tapınağı anlamında öyle tesadüfen seçilmiş bir nokta değil. Onların her biri çok iyi gökbilimciymiş. ve o nedenle uzayın, gökyüzünün çok iyi izlendiği noktaları tercih ediyorlarmış. O bakımdan Zerzevan Kalesi gökyüzünün de en iyi izlenebileceği noktalardan bir tanesi. ve o nedenle burada zaman zaman gökyüzüyle ilgili şenlikler, etkinlikler, faaliyetler oluyor. Pazartesi günü de bu manada Meteor Yağmuru ismiyle inşallah çocuklarımıza ve gençlerimize güzel bir etkinlik burada gerçekleştirilecek. Ama aynı zamanda her sene burada çok daha büyük şenlikler de gökyüzüyle ilgili gerçekleştiriliyor. Bu sene de inşallah onu gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Vali Zorluoğlu, incelemelerin ardından beraberindeki heyetle tarihi Zerzevan Kalesi'nde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Zorluoğlu'na, eşi Sevcan Zorluoğlu, Vali Yardımcıları, Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, İl Kültür Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, Diyarbakır Müze Müdürü Müjdat Gizligöl ve Çınar İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Levent Bal eşlik etti.

Öte yandan, Çınar Kaymakamlığı, Diyarbakır Müze Müdürlüğü Zerzevan Kalesi Kazı Başkanlığı ve Uluslararası Araştırma Geliştirme ve Gençlik Derneği işbirliğinde düzenlenecek olan 'Meteor Yağmuru Etkinliği', 12 Ağustos Pazartesi günü 20.00-02.00 saatleri arasında gerçekleşecek.