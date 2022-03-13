Doğa dostu bisikletçiler yanan ormanlık alanda 3 bin fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika
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Doğa dostu bisikletçiler yanan ormanlık alanda 3 bin fidanı toprakla buluşturdu

13.03.2022 18:57

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ilki gerçekleştirilen spor ve çevre temalı "Pedalla Marmaris Bisikletli Çevre Şenliği"nde yanan ormanlık alana 3 bin kızıl çam fidanı dikildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ilki gerçekleştirilen spor ve çevre temalı "Pedalla Marmaris Bisikletli Çevre Şenliği"nde yanan ormanlık alana 3 bin kızıl çam fidanı dikildi.

Muğla Valiliği himayesindeki şenlik kapsamında Tepe Mahallesi İskele Meydanı'nda toplanan bisikletçiler, 8,5 kilometre pedal çevirerek İçmeler Mahallesi'ndeki yazın yanan ormanlık alana ulaştı. Alanda bir süre müzik eşliğinde oynandı.

Orman yangınları öncesinde ve sonrasında su taşıma, tohum atma ve dikme için mücadele veren "Orman Amca" olarak tanınan Ali Demirtaş'a Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, plaket verdi.

Şenlikte konuşan Yazgan, Marmaris'te yazın yanan alanları yeşillendireceklerini ve yaralarını saracaklarını söyledi.

Bisikletçilerin çevreci ve doğacı olduğunu belirten Yazgan, "Muğla Orman Bölge Müdürlüğümüz gönüllülere yangın eğitimi veriyor. Gönülleri önemsiyoruz. Bize çok fazla destek oluyorlar. Marmaris'i tekrar yeşillendirmek için bir aradayız. Marmaris'in yaralarını saracağız." dedi.

Şenliği projelendiren ve yürüten Marmaris KOD 48 Çevre Koruma Derneği Başkanı Murat Ersan da yaz sezonu öncesi Marmaris ve bölgeye ilgiyi artırmak istediklerini dile getirdi.

Yanan ormanlık alanda bisikletçiler 3 bin fidanı toprakla buluşturdu. Birçok aile çocukları ve köpekleriyle fidan dikimine katıldı.

Doğa dostu bisikletçiler yanan ormanlık alanda 3 bin fidanı toprakla buluşturdu
Doğa dostu bisikletçiler yanan ormanlık alanda 3 bin fidanı toprakla buluşturdu
Doğa dostu bisikletçiler yanan ormanlık alanda 3 bin fidanı toprakla buluşturdu
Doğa dostu bisikletçiler yanan ormanlık alanda 3 bin fidanı toprakla buluşturdu

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Muğla Valiliği, Ali Demirtaş, Marmaris, Muğla, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Doğa dostu bisikletçiler yanan ormanlık alanda 3 bin fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika


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