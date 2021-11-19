Dünya arkeoloji ve mimarlık tarihine ışık tutacak buluş - Son Dakika

Dünya arkeoloji ve mimarlık tarihine ışık tutacak buluş

Magnesia Antik Kenti'nde 2 bin 250 yıllık tapınak ortaya çıkarıldı

Almanya'da yüzde 5 orijinal yüzde 95'i imitasyon malzeme ile sergilenen tapınak Aydın'da yüzde 70 orijinal hali ile sergilenecek

AYDIN - Aydın'ın Germencik ilçesi sınırlarında bulunan Magnesia Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında 2 bin 250 yıllık tapınak bulundu. Yerin yaklaşık 4 metre altında bulunan tapınağın aynı zamanda dünya arkeoloji tarihine de ışık tutacağı belirtilirken, yüzde 5'i orijinal yüzde 95'i imitasyon malzeme ile Berlin Pergamon Müzesi'nde ön cephesi sergilenen tapınağın yüzde 70 orijinal hali ile ait olduğu Magnesia Antik Kenti'nde sergileneceği belirtildi.

Medeniyetlerin beşiği olarak adlandırılan ve 22 antik kenti içerisinde barından Aydın'da devam eden arkeolojik kazı çalışmaları Kasım ayında da devam ediyor. Germencik ilçesinde bulunan Magnesia Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, Berlin Pergamon Müzesi'nde sergilenen Zeus Tapınağı'nın üçte ikilik kısmı ortaya çıkartıldı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Kökdemir başkanlığında yürütülen çalışmalardaki heyecan veren buluşun aynı zamanda dünya arkeoloji tarihine de ışık tutacağı belirtildi.

Tapınağın ortaya çıkarılasının ardından Aydın İl Kültür Müdürlüğü öncülüğünde yapılan basın açıklamasında konuşan kazı başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, "Literatürde varlığı da tartışma konusu olan bir tapınak olan Zeus Tapınağı ortaya çıkarıldı. Menderes Vadisi'ndeki en erken Zeus tapınağı olarak bilinen bu bölgede 19. Yüzyılda Alman Hükümeti tarafından yapılan kazılarda burada bir tapınak olduğu biliniyordu. Kentin kurtarıcısı Zeus adına inşa edilmiş bu tapınak bulunduğu yerde büyük bir kısmı ile ortaya çıkartıldı. Çok büyük bir keşif bunu yaşamak gerçekten gurur verici" diyerek ekibine teşekkür etti.

Arkeolojik kazıda ortaya çıkan buluşun mimarlık tarihi açısından da oldukça önemli olduğunu kaydeden Doç. Dr. Gökdemir, "Antik dönemde mimar Hermogenes, çağımızda Osmanlı Dönemi'nde Mimar Sinan gibi ünlü bir mimar. Acaba bu tapınak Hermogenes'e mi ait diye bir 100 yıllık tartışma vardı. Bu çalışma tamamlandığında bu yaptın Hermogenes'e ait olduğuna dair delillere ulaşacağız. Bu da dünya arkeolojisi ve mimarlık tarihi için çok önemli bir sonuç olacak" diye konuştu.

Şu an itibariyle tapınağın üçte ikisini kazdıklarını ve kazılan bölümde tapınağın yüzde 70 oranında orijinal parçasının yerinde durduğunu kaydeden Doç Dr. Kökdemir, "Berlin Pergamon Müzesi'nde sergilenen bu tapınağın 15 metrelik 4 sütunlu cephesi şu anda arkamızda duran yönüdür. Almanlar bunu yüzde 5 orijinal malzeme, gerisi imitasyonla yapmışlardı. Biz ise yüzde 70 orijinal malzemeyle aynı sergilemeyi şu anda bulunduğumuz yerde yapacağız" diyerek yapıtın Hermonoges'in çıraklık yapıtı olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu kaydetti.