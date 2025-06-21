Dünya Müzik Günü AKM\'de Kutlandı

21 Haziran Dünya Müzik Günü, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun verdiği konser ile kutlandı.

21 Haziran Dünya Müzik Günü, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Türkiye'nin ilk çocuk orkestrası ve korosu olma özelliğini taşıyan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, etkinlikte sahne aldı. Şef Prof. Burak Tüzün yönetiminde İstanbullu sanatseverlerle buluşan koro, Kilis'ten Rize'ye, Çanakkale'den Trabzon'a Türkiye'nin dört bir yanından yöresel ezgileri seslendirdi.