Dünya Neolitik Kongresi Devam Ediyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Dünya Neolitik Kongresi, neolitik döneme ait farklı coğrafyalara ilişkin bildirilerin sunumuyla sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteklediği, İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi'nin dördüncü gün oturumları Osmanbey Yerleşkesi'nde yapıldı.

İktisat ve İdari Bilimler Fakültesindeki 13 ayrı salonda 45 konu başlığı halinde gerçekleştirilen oturumlarda neolitik dönemin ayrıntıları ele alındı.

Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, AA muhabirine, kongrenin sonuna yaklaştıklarını söyledi.

Kongrede dünyanın farklı coğrafyalarındaki neolitik çağa ilişkin bulguların değerlendirildiğini belirten Karul, "Kongremizde ilk günden son güne kadar devam eden oturumlar var. Neolitik çağın tanımlamasına ilişkin teorik yaklaşımlar ele alınıyor. Son günlerde global konulardan daha çok bölgesel konulara odaklandık. Avrupa, Asya, Afrika, Akdeniz ve Kafkasya gibi bölgelerdeki neolitik döneme ilişkin bildirileri dinliyoruz." diye konuştu.

Karul, kongrenin yarın kapanış oturumuyla tamamlanacağını sözlerine ekledi.