Dünya Neolitik Kongresi Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Dünya Neolitik Kongresi Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli kongrede, neolitik döneme dair bildiriler sunuluyor.

07.11.2024 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Dünya Neolitik Kongresi, neolitik döneme ait farklı coğrafyalara ilişkin bildirilerin sunumuyla sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteklediği, İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi'nin dördüncü gün oturumları Osmanbey Yerleşkesi'nde yapıldı.

İktisat ve İdari Bilimler Fakültesindeki 13 ayrı salonda 45 konu başlığı halinde gerçekleştirilen oturumlarda neolitik dönemin ayrıntıları ele alındı.

Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, AA muhabirine, kongrenin sonuna yaklaştıklarını söyledi.

Kongrede dünyanın farklı coğrafyalarındaki neolitik çağa ilişkin bulguların değerlendirildiğini belirten Karul, "Kongremizde ilk günden son güne kadar devam eden oturumlar var. Neolitik çağın tanımlamasına ilişkin teorik yaklaşımlar ele alınıyor. Son günlerde global konulardan daha çok bölgesel konulara odaklandık. Avrupa, Asya, Afrika, Akdeniz ve Kafkasya gibi bölgelerdeki neolitik döneme ilişkin bildirileri dinliyoruz." diye konuştu.

Karul, kongrenin yarın kapanış oturumuyla tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat, Kültür, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Dünya Neolitik Kongresi Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
00:49 Erdoğan, Trump ile görüştü İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj
23:36 Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu
23:34 Almanya’da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı Almanya'da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı
23:21 Harris mağlubiyeti kabullendi: Trump’a tebrik telefonu Harris mağlubiyeti kabullendi: Trump'a tebrik telefonu
23:08 Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi
23:02 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
22:47 Galatasaray’ın Victor Osimhen’in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı
22:34 Batman’da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi. Batman'da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 17:12:19. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Neolitik Kongresi Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.