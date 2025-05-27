Düzce'de Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Gastronomi şöleninde Düzce'nin lezzetleri sergilendi

DÜZCE - Düzce Belediyesi Erguvan Tesisleri'nde düzenlenen ve adeta gastronomi şölenine dönüşen etkinlikte, Türk mutfağının klasik lezzetlerinden coğrafi işaretli ürünlere kadar birçok tat sergilendi.

Türk mutfağının geleneksel sağlıklı yönlerine dikkat çekilerek bu kültürel mirasın yurtiçinde ve yurtdışında tanıtılması amacıyla her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası Düzce'de düzenlenen etkinlikle kutlandı. Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen program, Düzce Belediyesi Erguvan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Vali Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Aslan, Türk mutfağının dünya gastronomisi içindeki seçkin konumuna dikkat çekerek, "Tarihle yaşıt olan aziz milletimizin yıllar içerisinde edindiği tecrübenin her biri damak tatlarımıza da yansımış. Türk mutfağının dünya mutfakları içerisinde mümtaz bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın çok muhterem eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından 21-27 Mayıs tarihleri arasını her yıl Türk Mutfağı Haftası olarak kutluyoruz. Mutfağımıza sahip çıkmak, lezzetlerimizi tüm dünyaya tanıta bilmek açısından gerek illerimizde gerekse dünyadaki tüm temsilciliklerimizde Türk mutafının lezzetleri gerek yerli gerek yabancı turistlere tanıtmak açısından organizasyonlar yapıyoruz. Biz de Düzce olarak bu güzel coğrafyada, üç kıtanın lezzetlerini Düzce'de birleştirmiş bir vilayetiz. Türk mutfağı haftamız kutlu olsun" dedi.

Program kapsamında kutlama pastası kesildi, halk oyunları gösterileri sahnelendi. Türk mutfağının klasik tatları, coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerin yer aldığı stantlar büyük ilgi gördü. Katılımcılar, geleneksel lezzetlerle buluşmanın keyfini yaşarken, Türk mutfağının zenginliğini bir kez daha hatırlama fırsatı buldu.