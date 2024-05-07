Edirne\'de ahşap sanatçısı gelecek kuşaklara sanatını aktarıyor

Kültür Sanat

Edirne'de ahşabı işleyerek eski ulaşım araçlarının minyatürlerini yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Özcan Abacı, sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezinde sağlık teknisyeni olarak görev yapan 59 yaşındaki Abacı, 34 yıl önce hobi olarak başladığı sanatında zamanla ustalaştı.

Eski ulaşım araçları talika (dört tekerlekli, yaylı, üstü kapalı at arabası), fayton ve tarım aletlerinin 1/5 ölçekli maketlerini yapan Abacı, çalışmalarından bazı örnekleri Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Her Yönüyle Lalapaşa, Meriç ve Süloğlu Sempozyumu"nda sergiledi.

Abacı, AA muhabirine geçmişin izlerini geleceğe taşımak için çalışmalar yaptığını söyledi.

Orijinaline uygun şekilde eski ulaşım araçları ve tarım aletlerinin minyatürlerini yaptığını belirten Abacı, "Geçmişte var olan kültürümüzü gelecek nesillere aktarma sevdasıyla bu sanatı sürdürmeye devam ediyorum. 1990 yılından beri talika ve fayton maketleri başta olmak üzere ahşapla ilgileniyorum. Bakanlık sanatçısı ve somut olmayan kültürel miras taşıyıcısıyım. Bakanlığın onay ve belge verdiği, ölçekli olarak talika ve fayton yapan Türkiye'deki tek usta benim." ifadelerini kullandı.

Abacı, çırak bulmakta zorlandığını gençlere bu sanatı öğretmek için kurs açmayı hedeflediğini dile getirdi.

El sanatına meraklı gençleri aradığını ifade eden Abacı, "Benden sonra bu sanatı gelecek nesillere aktaracak insanlara ihtiyacımız var. Gelecek dönemde bir proje hazırlayıp kurslar açarak öğrenilmesini ve farklı kesimlere ulaşmasını sağlamak en büyük hedefim. Tabi zor bir uğraş ama çok zevkli. Bir maketi yaparken 1000'den fazla ahşap parça kullanılıyor ve yaklaşık bir ay sürüyor." diye konuştu.

Abacı, yaptığı eserlerin yurt içi ve dışından ilgi gördüğünü, Süleyman Demirel'den Recep Tayyip Erdoğan'a kadar cumhurbaşkanlarına çalışmalarının hediye olarak sunulduğunu kaydetti.