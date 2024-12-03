Edirne'de özel öğrencilerden mehteran gösterisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Edirne'de özel öğrencilerden mehteran gösterisi

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Edirne'de özel öğrencilerden mehteran gösterisi Edirne'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen serginin açılışında gösteri yapan özel öğrenciler mehteran gösterisi ilgiyle izlendi.

03.12.2024 15:26
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Edirne'de özel öğrencilerden mehteran gösterisi

EDİRNE - Edirne'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen serginin açılışında gösteri yapan özel öğrenciler mehteran gösterisi ilgiyle izlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık etkinlikleri çerçevesinde kentteki bir alışveriş merkezinde özel öğrencilerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Serginin açılış kurdelesini Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ve özel öğrenciler birlikte kesti.

Özel öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı

Toplumda engellilere yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlik çerçevesindeki gösteriler ilgiyle izlendi ve telefonlara kaydedildi. Gösterileri izleyen aileler de zaman zaman duygu dolu, zaman zaman ise neşeli anlar yaşadı. Etkinlikte çeşitli marşlar seslendiren engelli öğrencilerin oluşturduğu mehter takımının gösterileri de hayran bıraktı.

Program, özel öğrencilerden oluşan mehter takımının gösterisi ile başladı. rdından Şehit Öğretmen Adnan Tunca Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencileriyle birlikte pankartlı gösteri yaparak zeybek oynadı.

Bugünün çok anlamlı bir gün olduğunu söyleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, "Toplumsal yaşamımızda sürekli onlarla beraberiz. Onların iş hayatında, toplumsal hayatta etkin bir biçimde yer alması için çalışmalarımızı devam ettirmemiz lazım. Bunu her vatandaşın katkı vermesi lazım. Bizlerin de kamu kurumları olarak, sivil toplum kuruluşları olarak hem engelli ailelerimizin hem de engelli bireylerimizin yanında bulunmamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Engellilerin toplumun tüm aşamalarında, kademelerinde aktif görev alması, eğitimlerinin toplumun her alanında sürdürülebilir hale getirilmesi ve kamu kurumları dahil olmak üzere tüm mekanlarda kolay erişimi sağlamak adına ortak çalışmanın devam ettirilmesi gerektiğini söyleyen Vali Sezer, aynı zamanda engelli bireylerin ailelerinin de desteklenmesi ve onların üzerindeki sorumluluğu da kolaylaştırıcı şekilde destek olunması gerektiğini ifade etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Edirne Valisi Yunus Sezer, özel öğrencilerin yaptığı el emeği göz nuru sergiyi dolaşarak bilgi aldı. Özel öğrenciler, Vali Sezer'e çeşitli hediyeler takdim etti.

Ayrıca etkinlikler çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla farkındalık parkuru oluşturuldu. Vatandaşlar parkurda, tekerlekli sandalye ve değnek yardımıyla ilerleyip gözleri bağlı şekilde yürümeyi denedi.

Edirne\'de özel öğrencilerden mehteran gösterisi
Kaynak: İHA

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