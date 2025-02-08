Edirne'de Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Edirne'de Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali Coşkusu

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Edirne'de gerçekleştirilen Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali'nde Türk ve Balkanlı öğrenciler soğuk havaya aldırış etmeden halay çekip renkli görüntüler oluşturdu. Festivalde, 24 halk oyunu ekibi geleneksel kıyafetleriyle dans etti.

08.02.2025 14:32  Güncelleme: 14:38
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Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali'nde renkli görüntüler oluştu

Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler, soğuk havada halay çekerek ısındılar

EDİRNE - Edirne'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali'nde, renkli görüntüler oluştu. Dondurucu soğuğa aldırış etmeyen Türk ve Balkanlı öğrenciler, kortej yürüyüşünün ardından halay çekerek ısındı ve günün tadını çıkardı.

Edirne'de Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde valilik, belediye ve Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu'nun destekleriyle düzenlenen festivalin son gününde festival yürüyüşü gerçekleştirildi.

Selimiye Meydanı'nda toplanan Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan gibi Balkan ülkelerinden gelen 24 halk oyunu ekibi, Selimiye Meydanı'ndan Saraçlar Caddesi'ne kadar dans korteji oluşturdu. Kortej yürüyüşünün ardından Saraçlar Caddesi'nin çeşitli noktalarında bando eşliğinde dans edildi ve halay çekildi.

Geleneksel kıyafetlerini giyen dansçılar, yürüyüş boyunca ülkelerine özgü halk oyunlarını sergiledi. Ekiplerin gösterileri ilgiyle izlendi. Caddedeki vatandaşlar alkışlarıyla ekiplere eşlik edip, bu anı telefonlarına kaydetti.

"Hava çok soğuk, şıkır şıkır giyindik ve dans edip ısınacağız"

Trakya Üniversitesi Balkan Müzik ve Gösteri Sanatları Topluluğu ekibinde yer alan Elif Gül, "Çok büyük bir festivale ev sahipliği yapıyoruz. Çok mutluyuz. İnşallah her yıl bu şekilde çok güzel festivallerimiz olur. 24 dans ekibine ev sahipliği yapıyoruz. Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan gibi birçok ülkeden gelen gruplar var. Hava çok soğuk ama biz şıkır şıkır giyindik ve dans edip ısınacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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