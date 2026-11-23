Osmanlı'nın önemli merkezlerinden olan Edirne Sarayı'nda ihya ve restorasyon çalışmaları sürüyor. Bin 200 dönümlük geniş bir alana yayılan tarihi yerleşkede sürdürülen çalışmalarla, Osmanlı döneminin ihtişamlı saray mirasının yeniden ortaya çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan Edirne'de bulunan Edirne Sarayı, kentin en önemli tarihi mirasları arasında yer alıyor. Geniş bir alana yayılan saray yerleşkesinde Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihya ve restorasyon çalışmaları, Edirne'nin tarihi kimliğinin yeniden ön plana çıkarılması açısından önem taşıyor. Edirne Sarayı'ndaki Cihannüma Kasrı ve Arz Odası gibi sarayın farklı bölümlerinde yürütülen çalışmalarla tarihi yapıların yeniden görünür hale getirilmesi ve yerleşkenin bütüncül bir tarihi alan olarak değerlendirilmesi hedefleniyor.

Saray bahçeleri ve müzeler yeni döneme hazırlanıyor

Çalışmalar yalnızca tarihi yapıların bulunduğu alanlarla sınırlı kalmıyor. Saray bahçeleri ve müzelere uzanan düzenlemelerle Edirne Sarayı'nın daha geniş kapsamlı bir kültür ve tarih alanı olarak geleceğe hazırlanması amaçlanıyor. Bin 200 dönümlük yerleşkede sürdürülen dönüşümün tamamlanmasıyla Edirne Sarayı'nın tarihi kimliğinin daha güçlü şekilde ortaya çıkarılması ve kentin kültür turizmine önemli katkı sunması bekleniyor.

Edirne'nin tarihi mirası yeniden gündemde

Edirne Sarayı, Osmanlı tarihindeki yeri ve taşıdığı kültürel değerle yalnızca Edirne için değil, Türkiye'nin tarihi mirası açısından da önemli bir konumda bulunuyor. Yürütülen ihya çalışmalarının yeni görüntüleri, Edirne Sarayı'nın resmi sosyal medya hesabı @edirnesarayi_ üzerinden de kamuoyuyla paylaşılıyor. Tarihi yerleşkede devam eden çalışmalarla Edirne Sarayı'nın yeniden tarih sahnesinde hak ettiği yeri alması hedefleniyor.