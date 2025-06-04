Efes Antik Kenti Gece Ziyaretlerine Açılıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Efes Antik Kenti Gece Ziyaretlerine Açılıyor

Efes Antik Kenti Gece Ziyaretlerine Açılıyor
04.06.2025 11:35
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UNESCO Dünya Mirası Efes, gece müzeciliği uygulamasıyla haftanın 4 günü ziyaret edilebilecek.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, gece müzeciliği uygulaması kapsamında ikinci kez ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor. Bugünden itibaren haftanın 4 günü gün batımından sonra kapılarını açacak olan antik kent, LED aydınlatma sistemiyle aydınlatıldı. Efes Müze Müdürü Murat Kaleağasıoğlu, "Gece müzeciliği uygulaması geçen yıl başlatılmıştı. Sosyal medyada en popüler konulardan biri Celsus'un ışıklarının açılması olmuştu. Bu yıl da bütün ziyaretçileri Efes Antik Kenti'ne ve müzemize bekliyoruz" dedi.

Efes Antik Kenti kazılarda bulunan ve çevreden toplanan eserlerin korunması amacıyla 1929 yılında Selçuk'ta oluşturulan depo, güney bölümünün inşası tamamlanarak 1964 yılından bu yana müze olarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 1976 yılında kuzey bölüm inşa edilerek genişletilen ve 2014 yılında onarım düzenleme çalışmalarıyla bugünkü şeklini alan Efes Müzesi teşhir bölümündeki 6 salon ve bir bahçesi ile birbirinden değerli arkeolojik eserlere ev sahipliği yapıyor. Artemis Heykeli, Kybele Adak stelleri, İmparator Domitian Heykel Başı, Traian Fil Dişi Firizi, Eros Başı gibi önemli eserlerin yer aldığı müzenin bugünden itibaren her çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi 19.00- 23.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacağını söyleyen Efes Müze Müdürü Murat Kaleağasıoğlu, yerli ve yabancı ziyaretçi sayılarının her geçen gün arttığını ifade etti.

'YOĞUN İLGİ BEKLİYORUZ'

Gece müzesine yoğun ilgi beklediklerini ifade eden Kaleağasıoğlu, "Bugün itibariyle gece müzeciliği başlıyor. Çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri olmak üzere haftanın 4 günü gece müzeciliği diğer 3 günde de tahsislerimiz devam ediyor. Gece müzesine yoğun bir ilgi var. Ziyaretçilerimizi Efes'e davet ediyoruz. Gece müzeciliği uygulaması geçen yıl başlatılmıştı. Sosyal medyada en popüler konulardan biri Celsus'un ışıklarının açılması olmuştu. Bu yıl da bütün ziyaretçileri Efes Antik Kenti'ne ve müzemize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gece müzeciliğinin Türkiye genelinde 1 Haziran itibariyle başladığını kaydeden Kaleağasıoğlu, "Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği 4 Haziran'da başlıyor. 1 Ekim'e kadar gece müzeciliği devam edecek. Efes'te yapılması planlanan festival ve konserlerde gece müzeciliğine ara vereceğiz. Diğer günler ziyaretçilerimizi bekliyoruz" dedi.

'SELÇUK GEÇEN YIL 3 MİLYON 300 BİN TURİST AĞIRLADI'

Efes Müzesi'nde, Prehistorik Çağdan (MÖ 7000), Miken, Geometrik, Arkaik, Klasik, Hellenistik, Roma, Doğu Roma (Bizans), Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'ne kadar Anadolu ve İyonya bölgesi arkeolojisi için önemli eserler sergilendiğine dikkati çeken Kaleağasıoğlu, "Efes Müzesi başta depo müze olarak hizmet vermeye başlıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Efes Antik Kenti bölgesinden çıkan eserleri sergiliyoruz. Teras Evler, Çeşme Buluntuları, Yeni Bulgular ve Küçük Bulgular, Mezar Buluntuları, Efes Artemis ve İmparator Kültleri salonlarımız var" dedi. Ziyaretçi istatistiği ile ilgili de bilgiler veren Kaleağasıoğlu,"Ziyaretçi istatistiğine geçen yıl üzerinden baktığımızda Efes bazında 2 milyon 700 bin ziyaretçi ziyaret etti. 250 bin ziyaretçi müzemizi gezdi. Toplam 3 milyon 300 bin ziyaretçimiz Selçuk'a geldi, diyebiliriz. Bu yıl da ziyaretçilerin ilgisi devam ediyor" diye konuştu.

'İKİ ADET ARTEMİS HEYKELİ SERGİLENİYOR'

Efes Antik Kenti'nin Kuşadası Limanı'na çok yakın olduğu için kış döneminde yabancı ziyaretçilerin sıklıkla geldiğini belirten Kaleağasıoğlu, Meryem ana ile St.Jean Örenyeri'nin yabancılar tarafından tercih edildiğini vurguladı. Okullar tatil olduktan sonra ise yerli turistlerin ören yerini ve müzeyi ziyaret ettiğini kaydeden Kaleağasıoğlu, "Çeşmeler salonunda Efes Antik Kenti'ndeki çeşmeden çıkan heykelleri sergiliyoruz. Çağlar boyu salonunda Efes'te bulunan Çukuriçi Höyük'ten Doğu Roma dönemine kadar çıkmış eserleri sergiliyoruz. Dünyanın 7 harikasından biri olan Artemis kazılarında bulunan buluntuları sergiliyoruz. Efes'ten çıkarılmış iki adet Artemis heykelimiz müzemizde bulunuyor. Efes Antik Kenti'nden çıkarılan imparator heykelleri sergileniyor. Ziyaretçilerimiz yoğun olarak bu bölümleri ziyaret ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Efes Antik Kenti Gece Ziyaretlerine Açılıyor - Son Dakika

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