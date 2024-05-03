Ege Üniversitesi ve TÜRKSOY işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Turan Film Festivali sona erdi

Kültür Sanat

Ege Üniversitesi (EÜ) ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğinde düzenlenen "Kızılelma" temalı Uluslararası Turan Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi.

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Uluslararası Turan Film Festivali'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve TÜRKSOY işbirliğiyle 2-3 Mayıs tarihlerinde düzenlendiğini söyledi.

3 Mayıs Türkçülük Günü'nü kutlayan Budak, "Sanatsal faaliyetler üretmek, sanatın gelişimine katkı sağlamak, sanatı ve sanatçıyı sanatseverlerle bir araya getirmek, tam akredite öğrenci odaklı araştırma üniversitemizin toplumsal görevleri arasındadır. Bu bilinçten hareketle Türk dünyasının ortak değerlerini ve kültürel bağlarını vurgulayarak, bu bağların güçlenmesine katkıda bulunmak, Türk devletleri ve topluluklarının kültürel çeşitliliğine ve zenginliğine katkıda bulunmak hedefiyle yola çıktığımız bu önemli organizasyonun henüz fikir aşamasında işbirliği talebinde bulunduğumuz bütün çevreler tarafından heyecanla karşılanarak sağlanan desteklerle bugünlere gelmesi sağlanmıştır." diye konuştu.

Üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen festival kapsamında uluslararası film yarışması, 3 söyleşi, 2 fotoğraf sergisi, 7 gösterim seçkisi, resim sergisi, konser, dans gösterisi yapıldığını belirten Budak, "Festivale 77 ülkeden 1055 başvuru yapıldı ve tüm başvurular alanlarında duayen jüri üyelerinden oluşan seçili kurullar tarafından incelendikten sonra dereceye girenler belirlendi." dedi.

Budak, dereceye giren filmlerin yanı sıra "Yaşam Boyu Başarı Ödülü", "Sinema Sanatına Katkı Ödülü", "İnsani Değerlere Katkı Ödülü" gibi 13 kategoride özel ödüller de verileceğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal da bu organizasyonun kültürel miras ve kültürün birleştiriciliği adına da çok önemli olduğunu belirterek, "Türk kültür ve sanatının paylaşımı, gelişimi adına yapılan bu festival son derece anlamlı ve bu anlamlı programda bir paydaş olarak Türk dünyasının zenginliğini çeşitli arşiv belgeleriyle ortaya koymaktan da son derece bahtiyarız." diye konuştu.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de 3 Mayıs Türkçülük Günü'nün Uluslararası Turan Film Festivali ile taçlandığını söyledi.

Konuşmaların ardından Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan ve İran'dan birinciliğe layık görülen filmler için ödüller Prof. Dr. Budak tarafından verildi.

Anadolu Ajansının da "Medya Özel Ödülü"nü aldığı program, çeşitli ülkelerden gelen sanatçıların müzik dinletisi ve dans topluluklarının gösterisiyle sona erdi.