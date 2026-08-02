Ekin Uzunlar sahnede kemençe şov yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ekin Uzunlar sahnede kemençe şov yaptı

Ekin Uzunlar sahnede kemençe şov yaptı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde düzenlenen Değirmendere Fındık ve Kültür Sanat Festivali kapsamında şarkıcı Ekin Uzunlar konser verdi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen Değirmendere Fındık ve Kültür Sanat Festivali kapsamında şarkıcı Ekin Uzunlar konser verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gölcük Belediyesi işbirliğinde Çınarlık Meydanı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sahneye çıkan Ekin Uzunlar, sevilen şarkılarını seslendirerek kemençe performansı sergiledi. Alanı dolduran dinleyiciler, sanatçının hareketli parçalarına horon oynayarak eşlik etti.

Konsere katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, alanı dolduran vatandaşlara ve Uzunlar'a teşekkürlerini iletti. Ekin Uzunlar da Değirmendere'de konser vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öte yandan, konser öncesinde festival kapsamında düzenlenen "Değirmendere Fındığı Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri, Gölcük Belediye başkan yardımcıları İbrahim Uzuner ve Kürşat Çakıroğlu tarafından takdim edildi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Festival, Kocaeli, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ekin Uzunlar sahnede kemençe şov yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla’daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler Muğla'daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler
Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı
Fas’tan İspanya’nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı Fas'tan İspanya'nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı
Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı
A101’in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA’yı resmen satın aldı A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı
Altay’a kayyum atanıyor Altay’a kayyum atanıyor

09:18
Dünyanın gözü İspanya’da: Göçmenlere karşı bakın ne yaptılar
Dünyanın gözü İspanya'da: Göçmenlere karşı bakın ne yaptılar
09:18
Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin
Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin
08:59
40 yıllık yuvaları küle döndü: Geriye sadece bunlar kaldı
40 yıllık yuvaları küle döndü: Geriye sadece bunlar kaldı
08:55
Trabzonspor’dan futbol dünyasını sarsacak transfer Mohamed Salah geliyor
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor
08:37
125 yıllık köklü Türk bankası ABD’li şirkete satıldı
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
08:11
Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklif Şüpheli emniyete böyle getirildi
Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklif! Şüpheli emniyete böyle getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 09:46:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Ekin Uzunlar sahnede kemençe şov yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.