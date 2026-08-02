Ekin Uzunlar sahnede kemençe şov yaptı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen Değirmendere Fındık ve Kültür Sanat Festivali kapsamında şarkıcı Ekin Uzunlar konser verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gölcük Belediyesi işbirliğinde Çınarlık Meydanı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sahneye çıkan Ekin Uzunlar, sevilen şarkılarını seslendirerek kemençe performansı sergiledi. Alanı dolduran dinleyiciler, sanatçının hareketli parçalarına horon oynayarak eşlik etti.

Konsere katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, alanı dolduran vatandaşlara ve Uzunlar'a teşekkürlerini iletti. Ekin Uzunlar da Değirmendere'de konser vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öte yandan, konser öncesinde festival kapsamında düzenlenen "Değirmendere Fındığı Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri, Gölcük Belediye başkan yardımcıları İbrahim Uzuner ve Kürşat Çakıroğlu tarafından takdim edildi.