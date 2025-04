Elazığ'da Türkiye'nin İlk Gezici Kutsal Emanetler Sergisi Açıldı

Türkiye'de ilk: Gezici kutsal emanetler Elazığ'da sergileniyor

ELAZIĞ - İslam aleminin en değerli emanetlerinden olan Kabe örtüleri, sakal-ı şerif ve kadem-i şerif gibi kutsal eşyaların yer aldığı Hadimü'l Haremeyn Sergisi Elazığ'da açıldı.

Elazığ'da Hadimü'l Haremeyn Sergisi görücüye çıktı. Elazığ Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi tarafından Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde 7-12 Nisan tarihleri arasında 10.00 ile 21.00 saatlerinde açık olacak sergide ziyaretçiler, manevi değer taşıyan eserlerle hem tarihi bir yolculuğa çıkacak hem de İslam aleminin kutsal emanetlerine yakından tanıklık etme fırsatı bulacak. Sergide orijinal olan parçaların yanı sıra replika eserler de görücüye çıkacak. Kutsal kabul edilen orijinal ve orijinal benzeri objeleri sabit müzelerinde ve yerlerinde görme imkanı bulamayanlar için Hadimü'l Haremeyn Sergisi Elazığlılarla buluşacak. Sergide, Hz. Muhammed'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) sakal-ı şerifi, Hicaz Demiryolu tren bileti, Ravza-i Mutahhara çinisi, Ravza-i Mutahhara yeşil halısı, Ravza-i Mutahhara örtüleri, Kabe Dış örtüleri, Kabe kandili, Ravza halısı gibi yüzlerce kutsal obje sergileniyor.

Kocaeli'nden geldiklerini ve Hadimü'l Haremeyn'in emanetçileri olduklarını belirten Güvenç Taşar, "Bizim duamız, her zaman şu şeklideydi, Rabbim sergimiz için neresi hayırlıysa sen bizleri oralara sevk et. Gerçekten Elazığ'da gönlü geniş insanlarla karşılaşmak nasip olacak ki biz buraya geldik. Sergimiz 6 gün boyunca sabah saat 10.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında herkesi bekliyoruz. Burada ortalama 50 adet parçamız var. Bunların arasında en çok ilgi görenler, haliyle sakal-ı şerifimiz, Kabe örtülerimiz, peygamber efendimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) ayak izi ve peygamber efendimiz kabir toprağıdır. Sergimiz de orijinal olan ve olmayan ürünler var. Orijinal olmayan ürünler sadece bizim yaptırdığımız ürünlerdir onun dışında farklı bir yerde karşılaşabilecekleri ürünler değildir. Türkiye'deki ilk ve tek gezici kutsal emanetler sergisi mantığıyla oluşturulmuş bir sergidir. Burada amacımız, Türkiye'de insanlar genelde bu tip etkinlik ve faaliyetleri sadece Ramazan ayı içerisinde görmek istiyorlar. Biz de Ramazan haricinde camilerimizin kapısına kilit mi vuralım. Mekke ve Medine'nin kapısına kilit mi vuralım. Bizler Müslüman ülkesinde yaşıyoruz. Dolayısıyla Müslümanlığımızı her an yaşama hissiyatı içerisindeyiz. Amacımız Türkiye'de bu tip güzel oluşumları sadece belirli zamanlara hapsetmek değil zamanın tamamına yayabilmektir. Sakal-ı Şerif'i insanlarımız görmek istiyorlar ve haklılar. Vatandaşlar neden sadece Ramazan ayında görsünler. Ramazan ayının dışında da buraya gelerek görebilirler. Görüşmelerimiz var. Nasip olursa Ankara'nın Beypazarı ilçesine gideceğiz. Oradan sonra kesin olmamakla beraber Ankara Nallıhan var. İstanbul taraflarında görüşmelerimiz var. Onun haricinde yurtdışı görüşmelerimiz var. Almanya, Hollanda, İsveç, Danimarka ve Fransa gibi yerlerle görüşmeler gerçekleştirdik fakat kesin bir şey yok. Sergimiz inşallah günden güne artacaktır" dedi.

Elazığ Belediyesi Kültür Müdürlüğü Kadın Yaşam Birim Eğitmeni Meral Çakar da "Sergimiz kutsal günler mübarek Ramazan ayı sonrası belediyemizin bu manevi havayı dağıtmamak ve devam ettirmek amacıyla kutsal emanetleri şehrimizle buluşturdu. Burada çok çeşitli orijinal ürünler bulunmaktadır. Bunları halkımızın manevi havasını yaşamasını ve onunla birlikte bütünleşmesini istedik. Bundan dolayı da belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.