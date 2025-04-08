Elazığ'da Türkiye'nin İlk Gezici Kutsal Emanetler Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Elazığ'da Türkiye'nin İlk Gezici Kutsal Emanetler Sergisi Açıldı

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen Hadimü'l Haremeyn Sergisi, İslam aleminin kutsal emanetlerini ziyaretçilerle buluşturuyor. 7-12 Nisan tarihleri arasında açık kalacak sergide, Hz. Muhammed'in sakal-ı şerifi ve Kabe örtüleri gibi değerli objeler sergilenecek.

08.04.2025 00:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de ilk: Gezici kutsal emanetler Elazığ'da sergileniyor

ELAZIĞ - İslam aleminin en değerli emanetlerinden olan Kabe örtüleri, sakal-ı şerif ve kadem-i şerif gibi kutsal eşyaların yer aldığı Hadimü'l Haremeyn Sergisi Elazığ'da açıldı.

Elazığ'da Hadimü'l Haremeyn Sergisi görücüye çıktı. Elazığ Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi tarafından Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde 7-12 Nisan tarihleri arasında 10.00 ile 21.00 saatlerinde açık olacak sergide ziyaretçiler, manevi değer taşıyan eserlerle hem tarihi bir yolculuğa çıkacak hem de İslam aleminin kutsal emanetlerine yakından tanıklık etme fırsatı bulacak. Sergide orijinal olan parçaların yanı sıra replika eserler de görücüye çıkacak. Kutsal kabul edilen orijinal ve orijinal benzeri objeleri sabit müzelerinde ve yerlerinde görme imkanı bulamayanlar için Hadimü'l Haremeyn Sergisi Elazığlılarla buluşacak. Sergide, Hz. Muhammed'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) sakal-ı şerifi, Hicaz Demiryolu tren bileti, Ravza-i Mutahhara çinisi, Ravza-i Mutahhara yeşil halısı, Ravza-i Mutahhara örtüleri, Kabe Dış örtüleri, Kabe kandili, Ravza halısı gibi yüzlerce kutsal obje sergileniyor.

Kocaeli'nden geldiklerini ve Hadimü'l Haremeyn'in emanetçileri olduklarını belirten Güvenç Taşar, "Bizim duamız, her zaman şu şeklideydi, Rabbim sergimiz için neresi hayırlıysa sen bizleri oralara sevk et. Gerçekten Elazığ'da gönlü geniş insanlarla karşılaşmak nasip olacak ki biz buraya geldik. Sergimiz 6 gün boyunca sabah saat 10.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında herkesi bekliyoruz. Burada ortalama 50 adet parçamız var. Bunların arasında en çok ilgi görenler, haliyle sakal-ı şerifimiz, Kabe örtülerimiz, peygamber efendimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) ayak izi ve peygamber efendimiz kabir toprağıdır. Sergimiz de orijinal olan ve olmayan ürünler var. Orijinal olmayan ürünler sadece bizim yaptırdığımız ürünlerdir onun dışında farklı bir yerde karşılaşabilecekleri ürünler değildir. Türkiye'deki ilk ve tek gezici kutsal emanetler sergisi mantığıyla oluşturulmuş bir sergidir. Burada amacımız, Türkiye'de insanlar genelde bu tip etkinlik ve faaliyetleri sadece Ramazan ayı içerisinde görmek istiyorlar. Biz de Ramazan haricinde camilerimizin kapısına kilit mi vuralım. Mekke ve Medine'nin kapısına kilit mi vuralım. Bizler Müslüman ülkesinde yaşıyoruz. Dolayısıyla Müslümanlığımızı her an yaşama hissiyatı içerisindeyiz. Amacımız Türkiye'de bu tip güzel oluşumları sadece belirli zamanlara hapsetmek değil zamanın tamamına yayabilmektir. Sakal-ı Şerif'i insanlarımız görmek istiyorlar ve haklılar. Vatandaşlar neden sadece Ramazan ayında görsünler. Ramazan ayının dışında da buraya gelerek görebilirler. Görüşmelerimiz var. Nasip olursa Ankara'nın Beypazarı ilçesine gideceğiz. Oradan sonra kesin olmamakla beraber Ankara Nallıhan var. İstanbul taraflarında görüşmelerimiz var. Onun haricinde yurtdışı görüşmelerimiz var. Almanya, Hollanda, İsveç, Danimarka ve Fransa gibi yerlerle görüşmeler gerçekleştirdik fakat kesin bir şey yok. Sergimiz inşallah günden güne artacaktır" dedi.

Elazığ Belediyesi Kültür Müdürlüğü Kadın Yaşam Birim Eğitmeni Meral Çakar da "Sergimiz kutsal günler mübarek Ramazan ayı sonrası belediyemizin bu manevi havayı dağıtmamak ve devam ettirmek amacıyla kutsal emanetleri şehrimizle buluşturdu. Burada çok çeşitli orijinal ürünler bulunmaktadır. Bunları halkımızın manevi havasını yaşamasını ve onunla birlikte bütünleşmesini istedik. Bundan dolayı da belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Elazığ Belediyesi, Türkiye, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Elazığ'da Türkiye'nin İlk Gezici Kutsal Emanetler Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü
Can Yaman’ın ’’İtalya mı, Türkiye mi’’ yanıtı sosyal medyada gündem oldu Can Yaman'ın ''İtalya mı, Türkiye mi?'' yanıtı sosyal medyada gündem oldu!
Otoyol gişelerinde yine kaza Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi
İşçi maaşlarına zam için teklif bekleniyor İşçi maaşlarına zam için teklif bekleniyor
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osayi’nin pozisyonunda aynı noktada birleşemedi Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osayi'nin pozisyonunda aynı noktada birleşemedi
Şampiyonluk yarışı kızıştı İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları
Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a bomba gönderme: Hollywood izledi Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a bomba gönderme: Hollywood izledi
Trump’ın Erdoğan’la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye’yi sen aldın Trump'ın Erdoğan'la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye'yi sen aldın
Trump’tan bomba çıkış Netanyahu’nun yanında Erdoğan’a övgüler dizdi Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi
Netanyahu: Suriye’de Türkiye ile çatışma istemiyoruz Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz
İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş

23:49 Trump’ın Erdoğan’la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye’yi sen aldın Trump'ın Erdoğan'la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye'yi sen aldın
23:10 Trump’tan bomba çıkış Netanyahu’nun yanında Erdoğan’a övgüler dizdi Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi
22:25 Netanyahu: Suriye’de Türkiye ile çatışma istemiyoruz Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz
21:54 İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş
20:29 Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP’den istifa etti Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti
09:24 Herkes para kaybederken ünlü milyarder yine servet kazandı Herkes para kaybederken ünlü milyarder yine servet kazandı
09:24 Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a bomba gönderme: Hollywood izledi Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a bomba gönderme: Hollywood izledi
09:14 Şampiyonluk yarışı kızıştı İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları
08:59 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osayi’nin pozisyonunda aynı noktada birleşemedi Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osayi'nin pozisyonunda aynı noktada birleşemedi
08:56 İşçi maaşlarına zam için teklif bekleniyor İşçi maaşlarına zam için teklif bekleniyor
08:54 Otoyol gişelerinde yine kaza Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi
08:49 Can Yaman’ın ’’İtalya mı, Türkiye mi’’ yanıtı sosyal medyada gündem oldu Can Yaman'ın ''İtalya mı, Türkiye mi?'' yanıtı sosyal medyada gündem oldu!
08:47 Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 01:40:30. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Türkiye'nin İlk Gezici Kutsal Emanetler Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement