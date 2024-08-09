En Hızlı Çay İçme Yarışmasında Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

En Hızlı Çay İçme Yarışmasında Şampiyon Oldu

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Rize'de düzenlenen Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali kapsamında gerçekleştirilen en hızlı çay içme yarışmasını Türk dansçı Yiğit Kaan Gök kazandı. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç'in pozunu veren Gök, İranlı rakibini geride bırakarak birinci oldu.

09.08.2024 13:18
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En hızlı çay içme yarışmasında şampiyon oldu, Yusuf Dikeç'in pozunu verdi

14 farklı ülkeden dansçılar en hızlı çay içme yarışmasında mücadele etti

RİZE - Rize'de 13. kez yapılan Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali çerçevesinde düzenlenen en hızlı çay içme yarışmasını kazanan Türk, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç'in pozunu verdi.

Rize merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde bulunan sahil kordonunda 13. kez düzenlenen festivalde 14 farklı ülkeden 600 dansçı tulum ve müzik eşliğinde gösteriler sundu. Daha sonrasında "en hızlı çay içme yarışmasına" Türkiye'nin yanı sıra, İran, Gürcistan, Yunanistan, Rusya, Osetya'dan toplam 7 yarışmacı katıldı. 3 dakikada en fazla çay içenin kazanacağı yarışmada ise adaylar ülkelerinin bayrakları önünde yarıştı. Start verilmesi ile sıcak çayları içmeye başlayan bazı adayların ağzı yandı, bazıları da çaylarını değişik şekillerde soğutmaya çalıştı. Verilen süre dolmadan 3 dakikada 3 bardak sıcak çay içen Türk Yiğit Kaan Gök ve İranlı dansçı berabere kaldı. Bunun üzerine ikili arasında tekrardan bir mücadele gerçekleştirildi. Son olarak 2 buçuk bardakla İranlı rakibini geçen Yiğit Kaan Gök 1. oldu. Yarışmada birinci gelen ekibe kupası takdim edildi. Yarışmada birinci olan Gök ise olimpiyatlarda verdiği poz ile bütün dünyaya nam salan Yusuf Dikeç'in pozu ile birinciliğini kutladı.

"Çaylar gerçekten çok sıcaktı"

Yarışmada birinci olduğu için çok gurur duyduğunu belirten Yiğit Kaan Gök, "Çay içme yarışmasında birinci oldum. Bir Türk insanının bu yarışmada birinci olmasından dolayı kendimle gurur duyuyorum. İlk defa yarışmaya katıldım. Çaylar gerçekten çok sıcaktı. Rakiplerde dişliydi. Özellikle İranlı rakibimle finale kaldık. Güzel bir müsabaka oldu. Benim için güzeldi. Herkesin bildiği bir poz. Olimpiyatlarda bir Türk sporcumuzun pozuydu. Ona yad olarak o pozu vermek istedim" şeklinde konuştu.

"13. kez düzenlediğimiz yarışmayı da Türk arkadaşımız kazandı"

Çay içme yarışmasını artık geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Festival Koordinatörü Hakan Güven, "Festivalimizin artık geleneksel olan en hızlı çay içme yarışması vardı. 13 yıldır yapıyoruz. 13. kez düzenlediğimiz yarışmayı da Türk arkadaşımız kazandı. Arkadaşımız güzel bir performans ile İranlı rakibini geçti. Sıcak çay içmek çok zor bir olay. Bu yarışma ilk defa zorlu geçti. Normalde beraberlik hiç görmemiştik. İran'da çay seven bir ülkeymiş demek ki. Bu festivalin ve yarışmanın Rize'de yapılması harikaydı. Çayımızı farklı ülkelere de tanıtmış olduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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