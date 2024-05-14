Engelliler Haftası'nda tanışarak evlenen doğuştan görme engelli çift, 31 yıldır birbirlerini yalnız bırakmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Engelliler Haftası'nda tanışarak evlenen doğuştan görme engelli çift, 31 yıldır birbirlerini yalnız bırakmıyor

Engelliler Haftası\'nda tanışarak evlenen doğuştan görme engelli çift, 31 yıldır birbirlerini yalnız bırakmıyor

Engelliler Haftası'nda tanışarak evlenen doğuştan görme engelli Neslihan ve Enver Bayram çifti, 31 yıldır birbirlerini bir an olsun yalnız bırakmıyor. Neslihan ve Enver Bayram çifti, uzun süre sokakta ve bazı derneklerde müzisyenlik yaparak geçimlerini sağlıyor. Engellerine rağmen hayata sıkı sıkıya sarılan çift, birlikte günlük rutin işlerini hallediyor ve yaşama sevinçlerini hiç kaybetmiyor.

14.05.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Engelliler Haftası'nda tanışarak evlenen doğuştan görme engelli Neslihan ve Enver Bayram çifti, 31 yıldır birbirlerini bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşayan ve doğuştan yüzde 90 görme engeli olan Neslihan (59) ve Enver Bayram (57) çifti, Malatya Valiliğinin 1993'te Engelliler Haftası'nda düzenlediği etkinlikte tanışarak hayatlarını birleştirdi.

Evlendikten sonra 1997'de Mersin'e taşınan Bayram çifti, uzun süre sokakta ve bazı derneklerde müzisyenlik yaptı.

Şarkı söyleyerek her anlarını bir arada geçiren çift, yarım asrı aşkın süredir birbirine destek veriyor.

Enver Bayram, AA muhabirine, kendisi gibi 6 kardeşinden 4'ünün de doğuştan görme engelli olduğunu belirtti.

İzmir'de görme engelliler okulunun ardından İstanbul'da müzik eğitimi aldığını anlatan Bayram, bir süre müzik sektöründe çalıştığını söyledi.

Bayram, 1992'de taşındığı Malatya'da Engelliler Haftası dolayısıyla gittiği bir köyde hayat arkadaşını bulduğunu anlattı.

Eşiyle evliliklerini 31 yıldır birbirlerine adeta ışık olarak sürdürdüklerini belirten Bayram, "Eşimle her türlü zorluğa rağmen engelleri bir bir aşıyoruz. Bizler belki göremiyoruz ama hayata sımsıkı sarılıyoruz. Yaşamayı, insanları seviyoruz. Nefes alıp verdiğim, ne istediğimi bildiğim ve insanlara kendimi anlatabildiğim için mutluyum." diye konuştu.

Bayram, geçimlerini engelli maaşlarının yanı sıra mendil satarak sağladıklarını dile getirdi.

İnsanların kendilerine yaklaşımın iyi olduğunu anlatan Bayram, "Önemli olan engelli bir vatandaşın elinden tutmak, sahip çıkmak. Vatandaşlar da bunu yapıyor bize, Allah razı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Halkımıza her zaman duacıyım." dedi.

"Okula gidene kadar görme engelim olduğunu anlamadım"

Neslihan Bayram da ailesinin tek görme engelli çocuğu olduğunu ve çocukluğunun güzel geçtiğini anlatan Bayram, şöyle konuştu:

"Okula gidene kadar görme engelim olduğunu anlamadım. Herkes benim gibi zannediyordum. Eşimle evlendikten sonra türlü zorluklar atlattık. 7-8 ev değiştirdik. Her şeyi kendi çabalarımızla yaptık. Zorluklara göğüs gerdim, kendime öz güvenim her zaman vardı. Evlendikten sonra müzik hayatına başladım. Derneklerde senelerce çalıştık."

Bayram, eşiyle kendi kendilerine yettiklerini ifade ederek, günlük rutin işlerini birlikte hallettiklerini, yaşama sevinçlerini hiç kaybetmediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Engelliler Haftası, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Engelliler Haftası'nda tanışarak evlenen doğuştan görme engelli çift, 31 yıldır birbirlerini yalnız bırakmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 16:14:29. #1.11#
SON DAKİKA: Engelliler Haftası'nda tanışarak evlenen doğuştan görme engelli çift, 31 yıldır birbirlerini yalnız bırakmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement