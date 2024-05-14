Engelliler Haftası\'nda tanışarak evlenen doğuştan görme engelli çift, 31 yıldır birbirlerini yalnız bırakmıyor

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Engelliler Haftası'nda tanışarak evlenen doğuştan görme engelli Neslihan ve Enver Bayram çifti, 31 yıldır birbirlerini bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşayan ve doğuştan yüzde 90 görme engeli olan Neslihan (59) ve Enver Bayram (57) çifti, Malatya Valiliğinin 1993'te Engelliler Haftası'nda düzenlediği etkinlikte tanışarak hayatlarını birleştirdi.

Evlendikten sonra 1997'de Mersin'e taşınan Bayram çifti, uzun süre sokakta ve bazı derneklerde müzisyenlik yaptı.

Şarkı söyleyerek her anlarını bir arada geçiren çift, yarım asrı aşkın süredir birbirine destek veriyor.

Enver Bayram, AA muhabirine, kendisi gibi 6 kardeşinden 4'ünün de doğuştan görme engelli olduğunu belirtti.

İzmir'de görme engelliler okulunun ardından İstanbul'da müzik eğitimi aldığını anlatan Bayram, bir süre müzik sektöründe çalıştığını söyledi.

Bayram, 1992'de taşındığı Malatya'da Engelliler Haftası dolayısıyla gittiği bir köyde hayat arkadaşını bulduğunu anlattı.

Eşiyle evliliklerini 31 yıldır birbirlerine adeta ışık olarak sürdürdüklerini belirten Bayram, "Eşimle her türlü zorluğa rağmen engelleri bir bir aşıyoruz. Bizler belki göremiyoruz ama hayata sımsıkı sarılıyoruz. Yaşamayı, insanları seviyoruz. Nefes alıp verdiğim, ne istediğimi bildiğim ve insanlara kendimi anlatabildiğim için mutluyum." diye konuştu.

Bayram, geçimlerini engelli maaşlarının yanı sıra mendil satarak sağladıklarını dile getirdi.

İnsanların kendilerine yaklaşımın iyi olduğunu anlatan Bayram, "Önemli olan engelli bir vatandaşın elinden tutmak, sahip çıkmak. Vatandaşlar da bunu yapıyor bize, Allah razı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Halkımıza her zaman duacıyım." dedi.

"Okula gidene kadar görme engelim olduğunu anlamadım"

Neslihan Bayram da ailesinin tek görme engelli çocuğu olduğunu ve çocukluğunun güzel geçtiğini anlatan Bayram, şöyle konuştu:

"Okula gidene kadar görme engelim olduğunu anlamadım. Herkes benim gibi zannediyordum. Eşimle evlendikten sonra türlü zorluklar atlattık. 7-8 ev değiştirdik. Her şeyi kendi çabalarımızla yaptık. Zorluklara göğüs gerdim, kendime öz güvenim her zaman vardı. Evlendikten sonra müzik hayatına başladım. Derneklerde senelerce çalıştık."

Bayram, eşiyle kendi kendilerine yettiklerini ifade ederek, günlük rutin işlerini birlikte hallettiklerini, yaşama sevinçlerini hiç kaybetmediklerini sözlerine ekledi.