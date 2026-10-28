Erva Aydın, TEKNOFEST'ten ilhamla yazdığı ilk kitabıyla Malatya'daki fuarda yer aldı - Son Dakika
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Erva Aydın, TEKNOFEST'ten ilhamla yazdığı ilk kitabıyla Malatya'daki fuarda yer aldı

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Erva Aydın, TEKNOFEST\'ten ilhamla yazdığı ilk kitabıyla Malatya\'daki fuarda yer aldı
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Erva Aydın, TEKNOFEST\'ten ilhamla yazdığı ilk kitabıyla Malatya\'daki fuarda yer aldı
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TEKNOFEST ziyaretinden ilham alan 12 yaşındaki Erva Aydın, 'Zamandan Zamana' adlı ilk kitabını yazarak edebiyat dünyasına adım attı. Malatya'daki 12. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'nda 12 yaşında yazar olarak yer alan Aydın, okurlardan olumlu tepki gördü.

Malatya'da yaşayan 12 yaşındaki Erva Aydın, babasıyla ziyaret ettiği TEKNOFEST'ten ilham alarak kaleme aldığı "Zamandan Zamana" adlı ilk kitabıyla edebiyat dünyasına adım attı.

Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi olan Erva Aydın küçük yaşlardan itibaren kitap okumaya ve yazmaya ilgi duyduğunu, 5. sınıfta Türkçe öğretmeninin teşvikiyle yazarlık hayalini geliştirdiğini söyledi. Ailesinin de kendisine destek olduğunu belirten Aydın, ilk kitabını hayata geçirdi.

TEKNOFEST'ten ilham aldı

"Zamandan Zamana" adlı kitabının konusunu anlatan Erva Aydın, "Kitabım, üç arkadaşın bir keşif yapmasıyla bu icadın onları geleceğe götürmesini ve sonrasında yaşadıkları maceraları konu alıyor" dedi

Kitabını yazarken TEKNOFEST'ten etkilendiğini belirten Aydın, "TEKNOFEST'e beni babam götürmüştü. Orada yapılan keşifleri, ülkemizin savunma sanayisini gördüm ve bu durum bana ilham kaynağı oldu. Kitabımı bu motivasyonla yazdım" ifadelerini kullandı.

Ayda 3-4 bin sayfa kitap okuyor

Akıllı telefon ve sosyal medya kullanmadığını belirten Erva Aydın, zamanını kitap okuyarak geçirdiğini söyledi. Ayda ortalama 3-4 bin sayfa kitap okuduğunu ifade eden Aydın, yaşıtlarına telefon başında fazla vakit geçirmemeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Yazmanın yaşla sınırlı olmadığını vurgulayan Aydın, küçük yaşta da kitap yazılabileceğini belirtti.

12 yaşında kitap fuarında yer aldı

Malatya'da düzenlenen 12. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'nda 12 yaşında bir yazar olarak yer almaktan büyük heyecan ve gurur duyduğunu belirten Erva Aydın, okurlarından aldığı olumlu tepkilerin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Yeni kitaplar üzerinde çalışmaya başladığını da açıklayan Aydın, eserlerinin konusunu sürpriz olması için ailesiyle bile paylaşmadığını ifade etti. Eğitim hayatına ilişkin tercihinde ise Cumhurbaşkanı'nın imam hatip mezunu olmasının etkili olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatTeknofestEdebiyatMalatyaEğitimAydınSon Dakika

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