Erzurum'da Türk Spor Tarihi Müzesi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da Türk Spor Tarihi Müzesi açıldı

25.03.2022 16:46
Erzurum'da Türk Spor Tarihi Müzesi açıldı

Erzurum'da, Orta Asya'dan Osmanlı dönemine dek uzanan ve Türk sporunun geçmişine ait 100'den fazla atlı spor, güreş, okçuluk, tomak, matrak ve tuluk gibi spor malzemesinin sergilendiği Türk Spor Tarihi Müzesi açıldı.

Erzurum'da, Orta Asya'dan Osmanlı dönemine dek uzanan ve Türk sporunun geçmişine ait 100'den fazla atlı spor, güreş, okçuluk, tomak, matrak ve tuluk gibi spor malzemesinin sergilendiği Türk Spor Tarihi Müzesi açıldı.

Aziziye ilçesindeki Reşat Karabacak Spor Lisesi'nde kurulan müzenin açılışına Vali Yardımcısı Can Atak, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile çeşitli kurumların yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

Programda, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve halk oyunları gösterisinin ardından protokoldekiler kurdele keserek müzenin açılışını gerçekleştirdi.

Okulun beden eğitimi öğretmeni Fatih Özbayraktar, AA muhabirine, okulda beden eğitimi ve Türk spor tarihi derslerini öğrencilerle işlediklerini belirterek, geçmişte Türk sporları yapılırken kullanılan malzemeleri o dönemde oldukları gibi yaptırıp okulda sergilediklerini söyledi.

Sergiyi 10 yıl boyunca zenginleştirip müzeye dönüştürdüklerini anlatan Özbayraktar, şöyle devam etti:

"Okulumuz, öğretmenlerimiz ve Türkiye'nin dört bir tarafından ustalarla görüşerek buradaki malzemeleri temin ettik. Müzede Türklerin Orta Asya'dan Hunlar'dan başlamak kaydıyla Oğuzlar, Göktürkler, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde kullanılan spor malzemeleri var. Çin kaynakları, Türklerin Orta Asya'da kayak kaydığından bahsediyor, yine bu kaynaklar Göktürklerin buz tutan göller üzerinde sığır kemikleriyle av hayvanlarının peşine gittiklerinden bahsediyor. Bunlar günümüzdeki kayak ve pateni andırıyor. Çinliler o dönemlerde Türkleri sığır ve tahta ayaklı diye listelemişler."

Özbayraktar, müzede gökbörü, cirit, atlı sporlar, okçuluk, idman taşı, çengel oyunlarına ait malzemeler ile aşık, güreş ve Osmanlı döneminde oynanan tuluk, matrak ve tomak gibi 100'den fazla spor malzemesinin bulunduğunu anlatarak, bu malzemeleri, aslını yaşatmak amacıyla yaptırıp sergilediklerini dile getirdi.

Bu malzemeleri 10 yıl boyunca tarihi bilgi ve kaynaklar ışığında yaptırdıklarını vurgulayan Özbayraktar, "Amacımız tarihi yaşatmak, gençler bunları bilsin mantığıyla bu müzeyi hayata geçirdik. Türklerin Orta Asya'dan beri müthiş spor kültürü var, bunları yaşatıp tüm dünya ülkelerine tanıtmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Erzurum'da Türk Spor Tarihi Müzesi açıldı
Erzurum'da Türk Spor Tarihi Müzesi açıldı
Erzurum'da Türk Spor Tarihi Müzesi açıldı
Erzurum'da Türk Spor Tarihi Müzesi açıldı

YORUMLAR
500
AİÇÜ'de 'Türk Dünyası'nın Siyasi Coğrafyası ve Jeopolitik Önemi' konferansı AİÇÜ'de 'Türk Dünyası'nın Siyasi Coğrafyası ve Jeopolitik Önemi' konferansı Gün yüzüne çıkardığı Anadolu lezzetlerini dünyaya tanıtacak Gün yüzüne çıkardığı Anadolu lezzetlerini dünyaya tanıtacak

Orta Asya, Osmanlı, Erzurum, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da Türk Spor Tarihi Müzesi açıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
16:47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
16:36 AK Partili Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye tepkisi dinmiyor!
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, "Barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın" diyecek
16:30 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kucaklaşmadığımız kesimlerle kucaklaşmak istiyoruz!
16:21 TÜİK açıkladı: Son 5 yılda yaşlı nüfus arttı, 100 yaş ve üzeri en fazla yaşlıya sahip illerden biri İstanbul oldu
16:16 Mesut Özil kadro dışı bırakıldı ama "Aslolan Fenerbahçe'dir" diyerek, taraftarın gönlüne taht kurdu
16:15 Nurgül Yeşilçay bir kase çorbaya 132 TL ödeyince, kendini tutamadı: Uçmuş bunlar!
16:04 Beşiktaş Başkanı Çebi açıkladı: Valerien Ismael'in gelmesini eski hoca Önder Karaveli istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 17:16:10. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Türk Spor Tarihi Müzesi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement