Erzurum Tabyaları UNESCO Adayı Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Erzurum Tabyaları UNESCO Adayı Olacak

24.06.2025 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Özlem Karakul, Erzurum'daki tabyaların UNESCO Dünya Mirası için adaylık dosyası hazırladıklarını açıkladı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Kültürel Miras Komitesi İhtisas Komitesi Üyesi Prof. Dr. Özlem Karakul, Erzurum'daki tabyaların somut ve somut olmayan kültürel miras değerlerinin yüksek olduğunu belirterek, Atatürk Üniversitesi ile birlikte adaylık ve geçici listeye sunulmak üzere bir dosya hazırlığına yönelik çalışmaların yapıldığını söyledi.

Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Kentsel Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Tabyaların Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras Olarak Önemi' konulu çalıştaya katılan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Kültürel Miras Komitesi İhtisas Komitesi Üyesi Prof. Dr. Özlem Karakul, tabyaların UNESCO Dünya Miras Listesi'ne sunulma potansiyeli olduğunu söyledi.

SİVİŞLİ TABYASI'NDA ÇALIŞMA

Selçuk Üniversitesi'nde tam zamanlı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim üyesi olan Prof. Dr. Özlem Karakul, geçen dönem Atatürk Üniversitesi'nde Doç. Dr. Emriye Kazaz'la birlikte yürüttükleri Rölöve ve Restorasyon Stüdyosu dersi kapsamında öğrencileriyle Sivişli Tabyası'nda belgeme ve koruma çalışması yaptıklarını söyledi. Sivişli Tabyası'nın rölövesini hazırladıklarını ve restorasyonuna yönelik öneriler geliştirdiklerini anlatan Prof. Dr. Karakul, özgün nitelikleri, somut ve somut olmayan kültürel miras değerleri üzerinde de araştırmalar yaptıklarını kaydetti.

UZUN SOLUKLU BİR SÜREÇ

İnceleme ve araştırmalar sonucunda tabyaların UNESCO Dünya Miras Listesi'ne sunulma potansiyeli olduğunu belirlediklerini kaydeden Prof. Dr. Karakul, adaylık ve geçici listeye sunulmak üzere bir 'adaylık dosyası' hazırlığını başlattıklarını söyledi. Prof. Dr. Karakul, "Bu konuda birçok çalışma yapılması gerekiyor. Öncelikle tabyaların belgelenmesi, özgün niteliklerinin tespiti gerekiyor. Bunların korunmasına yönelik çok sayıda çalışmanın yerel yönetimler ve üniversite iş birliği ile yapılması, bu kapsamlı çalışmaların geçici liste için hazırlanacak dosya için kullanılması gerekmektedir. Adaylık süreci, kapsamlı çalışmaların gerektiği uzun soluklu bir süreç olmakla birlikte, sürecin başlaması çok önemli diye düşünüyorum. Tabyaların özgünlük ve bütünlüğü ile üstün evrensel değerini ortaya koymaya ve korumaya yönelik çalışmaların sayısı ne kadar artarsa, dünya miras listesi ve geçici listesine sunulma ve listeye kaydedilme konusundaki avantajları da yüksek olur. Bu kapsamda Erzurum'daki tabyaların özgünlüğünü koruyanların birlikte, seri miras ve kültürel peyzaj alanları olarak da aday gösterilme potansiyeli bulunmaktadır. Geçici listeye kaydedilme sürecinin ardından dünya miras listesine adaylık ve kaydedilme sürecinde için tabyaların mutlaka bir yönetim planı, alan yönetiminin de yapılması gereklidir. Tabyaların özgün değerlerinin korunması, özgünlüğü zarar veren unsurların da yok edilmesine yönelik çalışmaların farklı kurumların üniversite ve yerel yönetimlerin iş birliği halinde yürütülmesi gerekir" diye konuştu.

ERZURUM'UN ÇOK DEĞERİ VAR

Erzurum'un somut olmayan kültürel miras listesinde temsil edilmesi gereken çok sayıda değeri olduğunu da belirten Prof. Dr. Karakul, "Kent kapsamında yapmış olduğum gözlemlerde sadece anıtsal yapılar değil, geleneksel konut dokusunda da özgün niteliklerin korunmasına önem verilmesi gerekir. Sadece somut nitelikler değil, somut olmayan miras olarak da değerlerinin tespitine yönelik çalışmaların yapılması gerekir. Bunun dışında Erzurum'un dünya miras listesine girecek unsurlarının yanı sıra, somut olmayan kültürel miras temsili listesinde de temsil edilmesi gereken çok sayıda değeri bulunmaktadır. Örneğin mutfak kültürü, el sanatları, sözlü anlatımlar, sözlü gelenekler, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, ritüel ve festivaller, halk bilgisi, evren ve doğa ile ilgili uygulamalar, gibi somut olmayan kültürel miras listesine girebilecek değerlerinin de belgelenmesine ve korunmasına yönelik çalışmaların arttırılması gerekir" dedi.

TABYALARI GEZDİLER

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Kültürel Miras Komitesi İhtisas Komitesi Üyesi Prof. Dr. Özlem Karakul ile çalıştaya katılan akademisyenler, başta Aziziye olmak üzere bazı tabyaları gezdi. Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Nenehatun Tarihi Milli Parkı Alan Kılavuzluğu'na davet edilen araştırmacı-yazar Abdurrahman Zeynal'dan tabyaların tarihi hakkında bilgi alan akademisyenler, bol bol fotoğraf çekti.

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Türkiye, Erzurum, Unesco, Eğitim, Miras, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum Tabyaları UNESCO Adayı Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Emre Mor Fenerbahçe’ye geri döndü Emre Mor Fenerbahçe'ye geri döndü
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz

17:31
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran “soru kitapçığı“ iddiasına bakanlıktan açıklama
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran "soru kitapçığı" iddiasına bakanlıktan açıklama
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
16:09
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
15:49
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
23:31
İmzalar atılıyor Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi
İmzalar atılıyor! Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi
23:27
İran, Katar’daki ABD üslerine saldırdı petrol sert düştü
İran, Katar'daki ABD üslerine saldırdı; petrol sert düştü
23:23
Jeff Bezos’un Venedik’teki düğünü protesto edildi
Jeff Bezos'un Venedik'teki düğünü protesto edildi
23:22
Morutan, Türkiye’ye geri döndü
Morutan, Türkiye'ye geri döndü
23:11
Sivasspor’un yeni teknik direktörü belli oluyor
Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor
23:08
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
23:00
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı
Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 18:57:59. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum Tabyaları UNESCO Adayı Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.