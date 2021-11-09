Üye Girişi
Farklı disiplinlerin iç içe geçtiği sergi, çağdaş sanatı kültürle "yüzleştiriyor" - Son Dakika

Farklı disiplinlerin iç içe geçtiği sergi, çağdaş sanatı kültürle "yüzleştiriyor"

09.11.2021 11:51
Farklı disiplinlerin iç içe geçtiği sergi, çağdaş sanatı kültürle

Yeditepe Üniversitesi'nin kuruluşunun 25. yılı için hazırlanan Yüzleşme sergisi başkente taşındı.

Yeditepe Üniversitesi'nin kuruluşunun 25. yılı için hazırlanan Yüzleşme sergisi başkente taşındı.

Güzel Sanatlar Fakültesince düzenlenen, öğrencilerin ve mezunların çağdaş sanat tasarımlarının yer aldığı sergi, CerModern Ana Galeri'de sanatseverleri ağırlıyor.

Klasik sergilerden ayrılan Yüzleşme, konuklarını farklı disiplinlerin iç içe geçtiği fütüristik bir yolculuğa çıkarıyor. Sergide ressamların eserleri, grafik tasarımcıların posterleriyle, tiyatro oyunlarının afiş ve kostümleri, gastronomi ve mutfak sanatları ürünleriyle birlikte yer alıyor.

Doğa, şehir, birey, toplum ve soyutlama temalarına gönderme yapan 5 tematik bölümden oluşan sergi, çeyrek asırdır eğitim veren üniversitenin eğitimiyle, toplumun dünyayla ve çağdaş sanatın kültürle yüzleşmesini amaçlıyor.

Plastik sanatlar ve resim, grafik tasarım, tekstil ve moda tasarımı, gastronomi ve mutfak sanatları, tiyatro, sanat ve kültür yönetimi bölümlerinden 61 sanatçının çalışmaların yer aldığı sergi, 9 Ocak'a kadar başkentliler tarafından gezilebilecek.

"Sanat ve kültürün tüm disiplinlerini sergide göreceksiniz"

Serginin Küratörü, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marcus Graf, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüzleşme'de hem öğrenci hem de mezunların eserlerine bir arada yer verdiklerini söyledi.

"Kuruluşunun 25. yılında Yeditepe'den kimler geldi kimler geçti" diye yola çıktıklarını dile getiren Graf, fakültenin tüm bölümlerinden 250'nin üzerinde portfolyonun eline ulaştığını ve bunlar içinden bir seçki hazırladığını anlattı.

Graf, sergide 5 kavramın olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi doğa. Birçok sanatçının, doğa ve insansız manzara çalışmalarını göreceksiniz. İkinci konu kent. Öğrencilerimizin çoğu büyük kentlerden geliyorlar ve İstanbul'da yaşıyorlar. Dolayısıyla kentle ilgili birçok çalışma var. Üçüncü konu aşk, nefret, korku, sevinç, kaygı gibi bireysel meseleler. Birçok sanatçımız da toplumsal meseleler, politika ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gibi konular üzerinde çalıştı. Son olarak da soyut sanat ve soyut düşünceler üzerine eserler var.

Bu sergide önce kendi öğrencilerimizle sanat eğitimimizle yüzleşiyoruz, seyirci olarak gerçek dünya ve toplumla yüzleşebiliriz. Ayrıca çağdaş sanat tasarımının son durumunu görüp bu bağlamda kültür dünyamızla yüzleşebiliriz. Bu sergi sadece Yeditepe Üniversitesi mezun ve öğrencilerinin eserlerini değil, aslında şu andaki genç sanatçıların durumunu ve çağdaş sanatı yansıtıyor. Dolayısıyla biz sanat ve kültürle yüzleşiyoruz. Çünkü sanat ve kültürün tüm disiplinlerini sergide göreceksiniz. Resim, çizim ya da gravür teknikleri gibi klasik yaklaşımların yanı sıra light box'lar, videolar, video performansları da görüyorsunuz."

Graf, serginin önemli bir özelliği olduğunu vurgulayarak, "Klasik mezuniyet ya da öğrenci sergisinde fakülteleri, bölümleri ayrı ayrı gösterirler. Önce grafik bölümünün sonra resim bölümünün eserlerini görürsünüz. Oysa böyle bir şey yapmadık. Bütün bölümleri iç içe sergilemek istedim. Çünkü böyle bir ayrım çok geleneksel ve çok eskide kaldı." diye konuştu.

Sanatçıların lisans ve yüksek lisanslarını farklı alanlarda yapabildiklerine, çift ana dal okuduklarına işaret eden Graf, "Çünkü artık sanat, kültür ve tasarım holistik, inter disipliner, trans disipliner bir yaklaşıma sahip. Sanat dünyasında böyle bir yaklaşım varken biz de fakülte olarak böyle bir inter disipliner yaklaşımı desteklerken sergide böyle bir ayrım yapmak çok yapay ve yanlış olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Graf, başkentlileri sergiye davet ederek, "Herkes gelsin, görsün." dedi.

Farklı disiplinlerin iç içe geçtiği sergi, çağdaş sanatı kültürle yüzleştiriyor
Farklı disiplinlerin iç içe geçtiği sergi, çağdaş sanatı kültürle yüzleştiriyor
Farklı disiplinlerin iç içe geçtiği sergi, çağdaş sanatı kültürle yüzleştiriyor
Farklı disiplinlerin iç içe geçtiği sergi, çağdaş sanatı kültürle yüzleştiriyor
Farklı disiplinlerin iç içe geçtiği sergi, çağdaş sanatı kültürle yüzleştiriyor

Yeditepe Üniversitesi, Gastronomi, Plastik, Tiyatro, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Farklı disiplinlerin iç içe geçtiği sergi, çağdaş sanatı kültürle 'yüzleştiriyor' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belli oldu! Liste çok şaşırtıcı 12:08 Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belli oldu! Liste çok şaşırtıcı E-Duruşma uygulaması 81 ilde başlatıldı 12:04 E-Duruşma uygulaması 81 ilde başlatıldı Son dakika gündem haberleri! En güncel olaydan derlenen haberler 12:01 Son dakika gündem haberleri! En güncel olaydan derlenen haberler
Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz 11:43 Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir 11:25 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir Akşener'den kürsüde içinde 11:13 Akşener'den kürsüde içinde "Yavşak" geçen sert sözler geldi
Takım arkadaşını tekme tokat dövdü 11:00 Takım arkadaşını tekme tokat dövdü Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz 10:09 Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz

Son Dakika Haberleri
12:07 Keban Baraj gölünde ikinci defa görüntülenen balığın havyarı tam 2 milyon liraya satılıyor
12:01 Son dakika gündem haberleri! En güncel olaydan derlenen haberler
11:44 Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı
11:43 Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz
11:42 Balinaların kavgasında ortalık kan gölüne döndü
11:40 Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı
11:33 Son dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları / 09.11.2021
11:25 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir
11:22 GSB burs ile kredi başvuruları uzadı
11:10 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Konya'da yaşanan depremde 66 yapıda hasar oluştu, 5 mahallede eğitime ara verildi Konya'da yaşanan depremde 66 yapıda hasar oluştu, 5 mahallede eğitime ara verildi         
12:12
Keban Baraj gölünde ikinci defa görüntülenen balığın havyarı tam 2 milyon liraya satılıyor Keban Baraj gölünde ikinci defa görüntülenen balığın havyarı tam 2 milyon liraya satılıyor         
12:07
WhatsApp üzerinden müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan 16 zanlı yakalandı WhatsApp üzerinden müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan 16 zanlı yakalandı         
12:03
Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı         
11:45
Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı         
11:41
İsmail Türüt'ün yeğeni hayatını kaybetti İsmail Türüt'ün yeğeni hayatını kaybetti         
11:18
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
11:10
Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor         
10:26
Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı         
09:39
Belediye Meclisinde Belediye Meclisinde "Lütfü Türkkan" tartışması!         
09:03
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları         
07:17
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı         
17:20
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 12:17:09. #1.13#
SON DAKİKA: Farklı disiplinlerin iç içe geçtiği sergi, çağdaş sanatı kültürle "yüzleştiriyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement