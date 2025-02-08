Fatma'nın Piyano Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Fatma'nın Piyano Hayali Gerçekleşti

Fatma\'nın Piyano Hayali Gerçekleşti

Depremde bacağını kaybeden 11 yaşındaki Fatma Ömür, piyano hayaline kavuştu.

08.02.2025 11:48
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Babası ve ablasının öldüğü depremde kaybettiği sol bacağının yerine takılan protezle yürüyen 11 yaşındaki Fatma Ömür Çelenk'in piyano hayali gerçeğe dönüştü.

Çelenk'in ailesiyle yaşadığı Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki apartman, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkıldı.

Baba Ömer ile 12 yaşındaki kızı Durdu Naz Nisa'nın yaşamını yitirdiği enkazdan, 39 yaşındaki anne Hatice ile çocukları 11 yaşındaki Fatma Ömür, 16 yaşındaki Asyanur ile 9 yaşındaki Ahmet Çelenk yaralı kurtarıldı.

Ekiplerin afetten 8 saat sonra ulaşıp hastaneye kaldırdığı Fatma Ömür'ün beton blokun altında kalması nedeniyle diz altından ampute edilen sol bacağına, Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezi'nde 2023'te protez yerleştirildi.

Protezle yeniden yürümeye başlayan Çelenk, annesi ve iki kardeşiyle Mersin'in Mezitli ilçesindeki eve yerleşti.

Ülkem Okuyor Derneği kampanya başlattı

3 Şubat tarihinde basında yer alan "Protezle ayağa kalkan Fatma Ömür'ün hayali piyano çalabilmek" başlıklı haber üzerine Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul kampanya başlattı.

Ertuğrul'un derneğin sosyal medya hesabından yaptığı çağrının ardından iki hayırseverin bağışıyla piyano ve org alındı.

Ailenin kapısını çalan Ertuğrul ve derneğin başkan yardımcısı Pelin Pehlivan, depremzede çocuğa hediyelerini verdi.

Sürpriz karşısında mutluluk yaşayan Çelenk, uzun zamandır hayalini kurduğu piyanonun başına geçti.

"9 yaşından beri piyano hayalim vardı"

11 yaşındaki Fatma Ömür Çelenk, AA muhabirine, piyanosuna kavuştuğu için sevinçli olduğunu söyledi.

Kötü günleri geride bıraktığını dile getiren Çelenk, "6 Şubat kara gecemizdi ama kendimizi toparladık. Havva hocayla tanıştım, bana ışık oldu. 9 yaşından beri piyano hayalim vardı artık çalabileceğim." dedi.

Çelenk, hem org hem de piyano çalmayı öğreneceğini anlatarak dernek ve bağışçılara teşekkür etti.

Sevildiğini hissettiğini dile getiren Çelenk, "Şarkılar yapıp okuyacağım, Ülkem Okuyor Derneğini yaşatacağım. Piyano belki yaralarımı sarmayacak ama ilerisi için umudum olacak." diye konuştu.

Anne Hatice Çelenk kızının hayallerine kavuştuğunu belirterek "Kızım piyano istiyordu. Birkaç yerle görüşmüştük ama olumsuz sonuçlandı. Derneğimiz Fatma Ömür'ün hayalini gerçekleştirdi. Kendilerine çok teşekkür ederim. Kızım mutluluktan uçuyor." ifadelerini kullandı.

"Onun için müzik kursu da ayarladık"

Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Ertuğrul da Fatma Ömür'ün aynı zamanda depremden sonra burs vermeye başladıkları öğrencilerden olduğunu anlattı.

Bağışçıların yardımıyla projeler geliştirdiklerini söyleyen Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Basına haber düştüğünde öğrencimizin piyano istediğini gördük. 'Öğrencimizin hayali bizim hayalimizdir' diyerek kampanya başlattık. Hediyeleri 2 gün içerisinde organize edip Mersin'de verdik. Onun için müzik kursu da ayarladık. Hayata, hayalleriyle bağlanacak. Dernek olarak çocuklarımız okusun, okurken de hayallerinden eksik kalmasın istiyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Fatma Ömür'ün gözündeki ışığı gördüğümüzde yola devam etme gücü bulduk."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Fatma'nın Piyano Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

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