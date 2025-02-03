Forbes, Türkiye'nin Gözden Kaçan 10 Müzesini Listeledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Forbes, Türkiye'nin Gözden Kaçan 10 Müzesini Listeledi

Dünyaca ünlü Forbes Dergisi, gezginler tarafından sıklıkla gözden kaçan ve görülmesi gereken Türkiye'deki 10 müzeyi içeren bir liste yayımladı. Müzelerdeki zengin koleksiyonlar, antik sanattan modern objelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

03.02.2025 17:49
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DÜNYACA ünlü Forbes Dergisi, Türkiye'deki müzeleri 'Gözden Kaçan 10 Muhteşem Türk Müzesi' başlığı altında listeledi.

Forbes Dergisi'nde yer alan ve Türkiye'deki müze ve sergileri anlatan 'Gözden Kaçan 10 Muhteşem Türk Müzesi' başlıklı yazıda, gezginler tarafından gözden kaçan ve görülmesi gereken müzelere yer verildi. Yazıda, "Gezginler tarafından sıklıkla gözden kaçan, inanılmaz derecede radar altında kalmış müzeler bulunuyor. Antik sanattan modern heykele, filmlerden mozaiklere, banyolardan insan saçına kadar uzanan geniş bir yelpazede koleksiyonlar yer alıyor" ifadeleriyle 10 Türk müzesi listelendi. Listede; Baksı Müzesi, Yeni Troya Müzesi, İstanbul Sinema Müzesi, CerModern (Ankara), İzmir Çamlık Selçuk Demiryolu Müzesi (Kuşadası), Chez Galip Saç Müzesi (Avanos), Sakıp Sabancı (İstanbul), Zeugma Mozaik Müzesi (Gaziantep), Kenan Yavuz Etnografya Müzesi (Bayburt), Türk Hamamı Müzesi (Beypazarı) yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Forbes, Türkiye'nin Gözden Kaçan 10 Müzesini Listeledi - Son Dakika

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