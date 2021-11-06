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Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı - Son Dakika

Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı

06.11.2021 11:26

Adana'nın meşhur Kozan Barajı'nda kurak yaz mevsiminden sonra suların iyice çekilmesi sonucu Roma döneminden kalma tarihi kilise ve yapılar ortaya çıktı. İlk kez görülen yapılar hemen incelemeye alındı.

Adana son günlerde Kozan Barajı'nda ortaya çıkan yapıları konuşuyor. Vatandaşların gördüğünde büyük şaşkınlık ve sevinç yaşadığı yapıların Roma dönemine ait olduğu belirtildi.

KURAKLIK NEDENİYLE SULAR ÇEKİLDİ

Kozan İlçesinde baraj gölünün sularının kuraklık ile birlikte çekilmesi tarihi yapıları gün ortaya çıkardı. Yıllar sonra ilk kez gün yüzüne çıkan tarihi yapılar İhlas Haber Ajansı tarafından havadan drone ile görüntülendi. Kozan Barajı suları altında kalan Roma ve Bizans dönemine ait Kara Kilise ve kilise görevlilerine ait evler, vatandaşların ilgi odağı oldu.

"EVLER, RAHİPLERE AİT"

Yozgat Bozok Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu Sefa Aktaş, bölgeye tarihi yapıyı görmek için geldiğini belirterek şunları söyledi:

"1967 yılında yapımı başlanan ve 1973 yılında yapımı tamamlanan bir baraj burası. Kilgen çayı olduğu için burada bir köprü inşa edilmiş. Barajın yüzde 60 civarında kuraklık nedeni ile suların çekilmesi sonucu Kara Kilise gün yüzüne çıkmış. Bu kilisenin Ferhatlı Kilisesi ve Karasis Kalesi'ne hizmet eden bir yapı olduğunu düşünüyorum. Kilisenin etrafında bulunan ortaya çıkan evlerin rahiplere ait evler olduğunu düşüyorum.

"KİLİSE VE ÇALIŞANLARI YAŞAMIŞ"

Burası bir yerleşim yerinden ziyade kilise ve çalışanlarına ait yapılar olduğunu düşündürmekte. Burada yerleşim evler yaşamlar genelde dağların eteklerinde olmuş ama burası yumuşak zemin üzerinde kalan bir yer. Tarihimizin geçmişe ışık tutması bu yapıların ortaya çıkması güzel. Geçmişteki yaşanmışlığa ayna olacaktır" dedi.

Kilise ve tarihi yapılara ilişkin fotoğraflar şu şekilde:

Fotoğraf Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar ortaya çıktı
Fotoğraf Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar ortaya çıktı
Fotoğraf Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar ortaya çıktı
Fotoğraf Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar ortaya çıktı
Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı

Baraj, Kozan, Adana, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı - Son Dakika
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