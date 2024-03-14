Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Fransa'da yakalanan 8 bin 659 eserimizi iade alıyoruz." bilgisini verdi.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her şeyin Avusturya'da bir müzayede firmasında satışa çıkan Anadolu kökenli çok sayıda sikkenin Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığınca 2019 yılında tespit edilmesiyle başladığını, Avusturya'da başlatılan incelemenin Fransa'ya bağlandığını belirtti.
Fransız kolluk kuvvetlerinin Türkiye'den yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan bu eserleri pazarlayan kişilere karşı geniş kapsamlı ve örnek bir soruşturma başlattığını bildiren Ersoy, bu sırada Türk polisi tarafından gerçekleştirilen ve dünyada büyük yankı uyandıran Anadolu ve Miras Operasyonu ile bu eserleri kaçıran suç şebekesinin Türkiye ayağının çökertildiğini hatırlattı.
Bakan Ersoy, şunları kaydetti:
"Dünya Gümrük Örgütü, ülkeler arasındaki koordinasyonu sağlayarak bilgi akışını güçlendirdi. Tüm bu çabaların sonucunda Fransız Gümrük ve İstihbarat Birimi tarafından aralarında sikke ve yazıtların da bulunduğu 8 bin 659 eser yakalandı. Fransa'da yakalanan 8 bin 659 eserimizi iade alıyoruz.
Başta Fransa Gümrük ve İstihbarat Birimi ile İçişleri Bakanlığı'mız Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı olmak üzere, Bulgaristan, Almanya, Avusturya ve Dünya Gümrük Örgütü yetkililerine, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne, Adalet Bakanlığına, Dışişleri Bakanlığına ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan 'Son Akşam Yemeği' filmi, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Çanakkale'de gösterildi. Levent Onan'ın yönetmenliğini üstlendiği film, Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu alıyor. Filmi, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ile ÇOMÜ Genel Sekreteri Oğuz Ünal'ın yanı sıra birçok üniversite öğrencisi izledi.
Üsküdar'da bulunan ve Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen Yedi Güzel Adam ve Öncüler Kütüphanesi, altı ay süren bir restorasyon çalışması sonucunda yeniden okurlarla buluştu. Kütüphane, 4 bin basılı kaynak ve okuma salonlarıyla birlikte kültür ve sanat faaliyetlerine de ev sahipliği yapacak.
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