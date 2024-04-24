Fransız ve İngiliz Anıtı'nda tören düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Fransız ve İngiliz Anıtı'nda tören düzenlendi

Fransız ve İngiliz Anıtı'nda tören düzenlendi Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde düzenlenen anma programının ardından Fransız ve İngiliz Anıtlarında da tören düzenlendi.

24.04.2024 15:26  Güncelleme: 15:30
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Fransız ve İngiliz Anıtı'nda tören düzenlendi

ÇANAKKALE - Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde düzenlenen anma programının ardından Fransız ve İngiliz Anıtlarında da tören düzenlendi.

Fransız Askeri Mezarlığı'ndaki törende, Türkiye adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İrlanda, İngiltere, Fransa, Almanya, Yeni Zelanda ve Avustralya ülkelerinin temsilcileri tarafından Fransız Anıtı'na çelenkler bırakıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması, Türkiye ile Fransa ulusal marşlarının okunması ve anı defterinin imzalanması ile sona erdi.

Buradaki törenin ardından İngiliz Helles Anıtı'ndaki anma törenine geçildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedenler için dua edildi. Türkiye adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından çelenk konuldu. Daha sonra yabancı ülkelerin temsilcileri anıta çelenklerini bıraktı.

Fransız ve İngiliz Anıtlarındaki törenlere, Kültür ve Turizm Bakanı Gökhan Yazgı, Çanakkale Vali vekili Hakkı Uzun, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Av. Muharrem Erkek, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Avustralya Büyükelçisi Miles Armitage, Avustralya Birleşik Güçler Komutanı John Frewen, Fransa Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Koramiral Christophe Lucas, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont, Afganistan Büyükelçisi  Amir Mohammad Ramin, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen, Yeni Zelanda Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral David Proctor, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jill Morris, Birleşik Krallık'tan Tuğamiral Robb Pedre, Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid, ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, Belçika Büyükelçisi Paul Huynen, Malta Büyükelçisi Therasa Cutajar, İrlanda Büyükelçisi John Mccullagh, Sri Lanka Büyükelçisi Saranya Hasanthi U.Dissanayake, Kanada, Senagal, Macaristan, Hindistan ve Güney Afrika'dan da üst düzey yöneticiler katıldı.

Kaynak: İHA

Çanakkale, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Fransız ve İngiliz Anıtı'nda tören düzenlendi - Son Dakika

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