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GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

GAZİANTEP - Gastronomi alanında UNESCO'nun Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep'te düzenlenen ve yoğun bir ilgi gören GastroAntep Kültür Yolu Festivali, ziyaretçi akınına uğruyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali büyük coşku ve heyecanla devam ediyor.

Gaziantep'in güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak için 14-22 Eylül tarihleri arasında Festivaller Parkı'nda düzenlenen festival, yurt içinden ve yurt dışından kente gelen ziyaretçilerden yoğun bir ilgi görürken, ziyaretçiler festivalde kentin birbirinden lezzetli yemek ve tatlılarını yeme fırsatı buluyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla 13 Eylül'de tarihi Hışva Han'da düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nin tanıtım toplantısı ve 14 Eylül'de de tarihi Gaziantep Kalesi'nde şarkılar eşliğinde başlayan, otobüs, nostaljik araçlar ve motorların da yer aldığı kortej yürüyüşü ile Festivaller Parkı'nda startı verilen GastroAntep Kültür Yolu Festivali heyecanı sürüyor.

Gaziantep'in tescilli lezzetlerini tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen festivalde yiyecek ve içecek işletmeleri de kurdukları stantlarda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Zengin içeriğe sahip dolu dolu etkinlikleriyle devam eden festivale gelen ziyaretçiler, Türkiye'nin en önemli lezzet duraklarından olan, baklavası, katmeri, beyranı, kebabı ve Antep fıstığı gibi birçok farklı lezzetiyle dünya çapında gastronomi merkezleri arasında yer alan Gaziantep'in lezzetlerini tadıyor.

Gaziantep'in tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması ve yerel piyasanın canlandırılmasının hedeflendiği festivalde ziyaretçiler, düzenlenen etkinlerde de keyif dolu vakit geçiriyor.

Festival alanındaki onlarca stanttan gökyüzüne metrelerce kebap dumanı yükselirken, 9 günde rekor miktarda et tüketilmesi bekleniyor. Festivale katılan işletmeler hünerlerini sergilerken, mangallardan yükselen dumanlar festival alanını kapladı. Gaziantep'in lezzetlerini vatandaşla buluşturan yiyecek ve içecek işletmeleri festivale olan ilgiden dolayı memnun olduklarını dile getiriyorlar.

Kentin dünyaca ünlü baklavasından kebabına, beyranından katmerine, Antep fıstığından kurutmalık sebzeler gibi yüzlerce yöresel lezzetini ziyaretçilerle buluşturduklarını belirten işletme sahipleri, bu tarz festivallerin esnafa çok katkısının olduğuna dikkat çekiyor.

GastroAntep Kültür Yolu Festivali'ne yoğun bir ilginin olduğunu belirten kebapçı Enes Demir, festivale gelen ziyaretçilerin, Avrupa Birliği'nin tescil ettiği Antep baklavasından kebap çeşitlerine onlarca yöresel lezzeti tatma fırsatı bulduğunu belirterek, "Herkes festivale geliyor. Çünkü bu festivalde şenlik, heyecan, yiyecek ve içecek var. Gaziantep'in lezzetleri bu festivalde yer alıyor. Bu festival Antep sofrasıdır" dedi.

Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden de festivale gelen ziyaretçilerin olduğunu bildiren Nuri Demir ise, "Festival çok yoğun ve dolu dolu geçiyor. Bizde bundan dolayı çok mutluyuz. Akşamları festival alanı kebaptan dolayı duman altında kalıyor. Her türlü kebap çeşidimiz var. Herkesi festivale bekleriz" ifadelerini kullandı.

Dondurma ve tatlı çeşitleri satışı yapan Harun Adam, "Festivala olan ilginin heyecanı bizi de sardı. İnanın günlerdir durmadan çalışıyoruz ama hiç yorgun değiliz. Festival dolu dolu geçiyor. Yurt içinden ve yurt dışından misafirlerimiz Gaziantep'in orijinal lezzetlerini tatmaya geliyor. Biz de kaliteli ürünlerimizi misafirlerinizle paylaşıyoruz. Festival beklentimizi yüksek bir şekilde karşılıyor" şeklinde konuştu.

Festivale gelen ziyaretçilerin Gaziantep'in birbirinden güzel lezzetlerinin tadına bakma fırsatı bulduğunu belirten Burcu Erzene, "Evet, Gaziantep'te kebap zamanı ve festival zamanı. Gaziantep deyince zaten akla gelen kebaptır, lahmacundur ve baklavadır. Şehir içinden ve şehir dışından gelen misafirlerimizi festivalde ağlıyoruz. Festivalimiz 9 gün boyunca devam edecek, herkesi festivale bekleriz" diye konuştu.