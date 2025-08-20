Gazi Mihal Bey Hamamı'nın Restorasyonu Tamamlanıyor - Son Dakika
Kültür Sanat

Gazi Mihal Bey Hamamı'nın Restorasyonu Tamamlanıyor

Gazi Mihal Bey Hamamı'nın Restorasyonu Tamamlanıyor
20.08.2025 09:59
Edirne'deki Gazi Mihal Bey Hamamı'nın restorasyonunda sona gelindi, koku müzesi planlanıyor.

EDİRNE'de 1400'lü yıllarda yaşayan Osmanlı Devleti'nin önemli paşalarından Gazi Mihal Bey anısına yaptırılan ve geçen yıl restore edilmeye başlanan Gazi Mihal Bey Hamamı'nın ilk etap çalışmalarında sona gelindi. Edirne Valisi Yunus Sezer, "Benim ümidim, buranın örneği çok az bulunan bir koku müzesi olması. Edirne gülü olmak üzere, Saray'daki bütün çiçeklerin yer aldığı, tavuk ormanında özel çiçeklerin yetiştirildiği, bütün Edirne'nin Saray kültürünün de buraya yansıtılacağı bir peyzaj düzenlemesiyle beraber, Tunca Nehri'nin kenarlarını da içine alacak şekilde bir düzenleme yapmayı ümit ediyoruz" dedi.

Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yolunda bulunan, zamanla madde bağımlıları ile definecilerin mekanı haline gelen tarihi Gazi Mihal Bey Hamamı için uzun zamandır beklenen restorasyon çalışmaları, 2024 yılı Şubat ayında başladı. Kemer ve kubbeleri ile Osmanlı'nın mimarisini bugüne taşıyan önemli eserlerden tarihi hamamda Edirne Valiliği tarafından sürdürülen restorasyon çalışmalarında ilk etapta, sona gelindi. Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

'ÖZENİLEREK YAPILMIŞ BİR ESER'

Vali Sezer, "İçerisindeki mukarnaslarıyla beraber, odalarıyla beraber arkadaşlarımızın değerlendirmeleri; bir hamam olmanın ötesinde, aslında bir sanat eseri gibi özenilerek yapılmış bir eser. Gazi Mihal adını taşıyor. Hemen arkanızda bulunan yer, Gazi Mihal Köprüsü. Onun ilerisinde bulunan yine çok önemli bir cami; Gazi Mihal Cami. Burası aslında baktığımız zaman bir külliye, bir kompleks şeklinde. Fakat tarih içerisinde ihmaller zinciriyle beraber hamamın üzerinden yol geçirilmiş zamanla. Buranın kazı çalışmalarını yaptırdık, ihalesini yaptırdık ve malumunuz; buradaki hamam yıkılmak üzereydi ve şu anda bunu neredeyse birinci etap restorasyonunu bitirmek üzereyiz. İkinci etabın projeleri hazırlandı" dedi.

'BİR FONKSİYON PROJESİ ŞU ANDA ÇALIŞILIYOR'

Vali Sezer, "Burası hamam olarak mı yoksa koku müzesi olarak mı işletilecek? Osmanlı, Saray ve Rumeli mutfağının olduğu, gelen bütün ziyaretçilerin uğrak yeri haline gelecek bir alan olarak mı işletilecek? Onunla ilgili olarak bir fonksiyon projesi şu anda çalışılıyor. İlk etapta bizim düşündüğümüz, buranın malumunuz PEREJA diye Türkiye'nin ilk kolonya fabrikalarından bir tanesi Edirne'de, onlarla beraber burada bir koku müzesi yapalım şeklinde bir kararımız vardı. Bu halen daha devam ediyor ama karşı taraftan biraz iştah bekliyoruz bununla ilgili. İkinci projemiz de hazır eğer olmazsa, diğerini biz yürürlüğe koyarak hemen bu birinci etap biter bitmez ikinci etaba başlayacağız" diye konuştu.

'ÖNEMLİ TURİZM AKSLARINDAN BİRİ HALİNE GELECEK'

Vali Sezer, hamam çevresinde peyzaj çalışmalarının da yapılacağını belirterek, "Biz heyecanlıyız, heyecanımız şundan kaynaklanıyor; burası bir hamam olmanın ötesinde, köprüsünü de içine alacak şekilde kademeli bir şekilde çok güzel bir peyzaj yaparak, burayı İkinci Beyazıt Külliyesi'ne kadar bir düzenleme yapacağız. Oradaki namazgaha kadar olan kısmı da içine alacak şekilde bir düzenleme yapacağız. Burası önemli bir turizm akslarından biri haline gelecek. Az önce belirttiğim gibi bu senenin sonu itibarıyla ilk etabını tamamlayacağız. Artık peyzajına ve içerisindeki fonksiyonlara geçmiş olacağız" dedi.

'GÜZEL BİR SANAT ESERİNİ KURTARMIŞ OLACAĞIZ'

Vali Sezer, "Benim ümidim, buranın örneği çok az bulunan bir koku müzesi olması. Bunun nedeni de burası biliyorsunuz; Edirne gülü olmak üzere, Saray'daki bütün çiçeklerin yer aldığı, tavuk ormanında özel çiçeklerin yetiştirildiği, bütün Edirne'nin Saray kültürünün de buraya yansıtılacağı bir peyzaj düzenlemesiyle beraber, Tunca Nehri'nin kenarlarını da içine alacak şekilde bir düzenleme yapmayı ümit ediyoruz. İnşallah Edirne'mize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İki şeyden dolayı çok mutluyuz. Birincisi, ecdat yadigarı böyle güzel bir sanat eserini kurtarmış olmaktan dolayı çok mutluluk duyuyoruz. İkincisi de Edirne'mize çok önemli bir turizm aksının kazandırılacak olmasından dolayı da ayrıca mutluluk içerisindeyiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Yunus Sezer, Kültür, Turizm, Edirne, Sanat, Son Dakika

Gazi Mihal Bey Hamamı'nın Restorasyonu Tamamlanıyor

09:43
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze’yi işgal planını onayladı
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
SON DAKİKA: Gazi Mihal Bey Hamamı'nın Restorasyonu Tamamlanıyor - Son Dakika
