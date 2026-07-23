Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

23.07.2026 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep ve Şanlıurfa‘da sıcak hava etkili oluyor; Gaziantep‘te 40 dereceyi aşan sıcaklıkla vatandaşlar gölgelik alanlara sığınırken, Şanlıurfa‘da termometreler 49 dereceyi gösterdi. Halk park ve yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

GAZİANTEP'TE KAVURUCU SICAKLIK

Hava sıcaklığının yer yer 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Gaziantep'te vatandaşlar, sıcak havanın etkisiyle gölgelik alanlarda vakit geçiriyor Sıcak hava nedeniyle işlek cadde ve sokaklarda yoğunluğun azaldığı görülen kentte bazı vatandaşlar çeşmelerde yüzünü yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Kentin en işlek noktalarından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile çevresinde de sıcak hava nedeniyle sakinlik yaşandı.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

ŞANLIURFA'DA TERMOMETRELER 49 DERECEYİ GÖSTERDİ

Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında yer alan Şanlıurfa'da termometreler 49 dereceyi gösterdi. Sıcaktan korunmak isteyen kent sakinleri, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

Bazı vatandaşların güneşten korunmak için şemsiye ve şapka kullandığı, bazı kişilerin ise serinlemek için sık sık ellerini ve yüzlerini yıkadığı görüldü. Yüksek sıcaklık nedeniyle kentteki bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Hava Durumu, Şanlıurfa, Gaziantep, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Esenler’de sokakta oynayan çocuklar, uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu Esenler'de sokakta oynayan çocuklar, uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu
İstanbul’da fırtına uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı İstanbul’da fırtına; uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı
Kamyonun ezdiği küçük çocuk hayatını kaybetti Kamyonun ezdiği küçük çocuk hayatını kaybetti
CHP Silivri İlçe Başkanı tutuklandı CHP Silivri İlçe Başkanı tutuklandı

17:36
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
17:35
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş’ın ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş'ın ilk ifadesi
17:20
Haluk Levent’ten yeni paylaşım Şifreli şiir paylaştı, tuhaf ifadeler dikkat çekti
Haluk Levent'ten yeni paylaşım! Şifreli şiir paylaştı, tuhaf ifadeler dikkat çekti
17:19
Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi
Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi
17:17
Bahçeli’nin “Hazine yardımı“ önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki
Bahçeli'nin "Hazine yardımı" önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki
16:55
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:13
Cemil Tugay’dan Ankara’da dikkat çeken ziyaret
Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret
15:38
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
15:23
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Gündüz dilendi, gece eğlendi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi
14:42
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
14:31
Özgür Özel cephesinden Bahçeli’nin teklifine jet yanıt
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 18:37:42. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.