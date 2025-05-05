Geleneksel Türk Sanatları Sergisi İzmir'de Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Geleneksel Türk Sanatları Sergisi İzmir'de Açıldı

Geleneksel Türk Sanatları Sergisi İzmir\'de Açıldı

İzmir Kültür Sanat Fabrikası, geleneksel sanatları bir araya getiren sergiye ev sahipliği yapıyor.

05.05.2025 16:40
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İzmir Kültür Sanat Fabrikası, geleneksel sanatların ustalarını ve özgün eserlerini bir araya getiren "Geleneksel Türk Sanatları" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Küratörlüğünü İhsan Çelikdemir'in üstlendiği sergi, İzmir Resim ve Heykel Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Kültür Sanat Fabrikası işbirliğinde düzenlenen sergide çini, minyatür, tezhip, hat ve ebru gibi geleneksel sanat dallarından örnekler yer alıyor.

Serginin küratörü İhsan Çelikdemir, AA muhabirine, sergiyi, geleneksel sanatların hem korunması hem de çağdaş yorumlarla yaşatılması amacıyla hazırladıklarını söyledi.

Serginin açılışına birçok ülkeden geleneksel sanatların üstatlarını davet ettiklerini belirten Çelikdemir, "Sadece Türkiye'den değil, İran'dan, Azerbaycan'dan, Hollanda'dan ve Cezayir'den de çok sayıda sanatçımız katıldı. Sergide 98 sanatçımızın 130 eseri sergileniyor. Çini, minyatür, tezhip, hat, ebru sanatından örnekler yer alıyor." dedi.

Sergiye katılan sanatçılar da farklı coğrafyalardan taşıdıkları birikimlerini İzmir'de paylaşmanın heyecanını yaşıyor.

Hollanda'da yaşayan çini sanatçısı Betül Aşlı Bayram da sergiye davet üzerine katıldığını belirterek, "12 yıldır Hollanda'da kurs ve atölyeler düzenliyorum. Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünde çini kursu veriyorum. Hollanda'daki el sanatları festivallerine katılarak çini sanatını tanıtmaya çalışıyorum. Hollandalılar büyük ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İranlı tezhip sanatçısı Darya Novin ise sergide bir eserinin bulunduğunu kaydederek, "İran'daki tezhip sanatı çok ince işçilik gerektiriyor ve mavi ile lacivert renkler ağırlıklı olarak kullanılıyor. Türkiye'de ise altın kullanımı çok yaygın ve bu eserlerin albenisini artırıyor. Türk tezhip sanatını ben çok beğeniyorum." diye konuştu.

Azerbaycan'ın Bakü kentinde yaşayan tezhip sanatçısı Fadime Yıldırım da Azerbaycan'da öğrenci yetiştirdiğini söyledi.

Sergiyi çok beğendiğini dile getiren Yıldırım, tezhip sanatının Azerbaycan'da son 3-4 yıldır daha fazla tanınır hale geldiğini aktardı.

Sergi, 10 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Geleneksel Türk Sanatları Sergisi İzmir'de Açıldı - Son Dakika

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