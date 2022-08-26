Muğla, yurtlarda ücretsiz konaklama fırsatından yararlanan gençleri ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla, yurtlarda ücretsiz konaklama fırsatından yararlanan gençleri ağırlıyor

26.08.2022 11:12
Muğla, yurtlarda ücretsiz konaklama fırsatından yararlanan gençleri ağırlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında ücretsiz konaklama imkanından yararlanan gençler, yaz tatilinin bir bölümünü geçirmek üzere Muğla'nın turistik ilçelerini tercih etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında ücretsiz konaklama imkanından yararlanan gençler, yaz tatilinin bir bölümünü geçirmek üzere Muğla'nın turistik ilçelerini tercih etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençlere 81 ilde seçilen yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı sunması üzerine 15 Temmuz'dan bu yana 3 bin 500 genç Muğla'ya geldi.

Menteşe ilçesinde de kendileri için özel hazırlanan Şahidi Kız Öğrenci Yurdunda görevli personel tarafından karşılanan gençler, çeşitli illerden akranlarıyla dostluklar kurdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra hayata geçirilen "Seyahatsever" projesi kapsamında Muğla ve ilçelerinde 5 öğrenci yurdunu gençlerin hizmetine sunduklarını söyledi.

Muğla'nın, önemli turistik merkezleri bünyesinde barındırdığına dikkati çeken Açıkbaş, "Seyahatsever projesi kapsamında da genç arkadaşlarımızın Muğla'ya yoğun ilgisi var. 5 yurdumuzda bugüne kadar 3 bin 500 gencimizi misafir ettik. En büyük talep Fethiye ilçemize oldu. Öğrencilerimizden yaklaşık 2 bin 500'ü Fethiye yurdumuzda konakladı. Bu bölgenin güzelliklerini keşfetti." dedi.

Bölgeye gelen gençlerin, tarihi ve turistlik mekanlarının yanı sıra yeşili ile doğasını yerinde gördüğü kente hayran kaldığını vurgulayan Açıkbaş, Muğla'nın kendine has özellikleriyle dünyanın turizm merkezi olarak nitelendirildiğini ve gençlerin de bu imkanlardan faydalandığını dile getirdi.

Açıkbaş, proje tamamlanıncaya kadar 5 bin kişiyi misafir etmeyi planladıklarını anlatarak, "Öğrencilerimizden çok iyi dönüşler alıyoruz. 30 yaşa kadar olan misafirlerimiz arasında evli ve çocuklu olan arkadaşlarımız da geldi. Muğla'yı hiç görmeyen, ilk defa gelen misafirlerimiz ücretsiz konaklamanın imkanlarından faydalanıyor ve mutlu bir şekilde ayrılıyorlar." diye konuştu.

"Yetenek sınavına girdikten sonra turistik ilçeleri gezeceğim"

Konaklama imkanından faydalanan gençlerden Sevda Dalhan, Van'dan geldiğini, Muğla'da yetenek sınavına gireceğini, daha sonra turistik ilçeleri gezeceğini söyledi.

Özellikle Akyaka, Marmaris ve Bodrum'u çok merak ettiğini belirten Dalhan, Muğla'ya ilk kez geldiğini ve üniversiteyi de bu kentte okumak istediğini kaydetti.

Kaldıkları yurtları çok beğendiğini anlatan Dalhan, kendilerine bu imkanı sunan yetkililere teşekkür etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarihi Bölümü mezunu Aysun Çelik de Seyahatsever projesine başvurarak Isparta'dan kente geldiğini ifade etti.

Muğla'da eğitimini tamamladığını anlatan Çelik, "Yüksek lisans sınavım için Muğla'ya geldim ama kalacak yer bulamadım. Hemen randevu oluşturarak buraya geldim. Muğla çok güzel bir şehir. Her yerini ayrı ayrı gezip görmek lazım. Projeyi sosyal medyada görmüştüm. Bu imkanlardan faydalandığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Van'dan arkadaşlarıyla gelen Dilan Hannerci, Muğla'yı görmeyi çok istediğini, özellikle Fethiye ve Akyaka'yı merak ettiğini söyledi.

Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınavlarına girdiklerini, bu sırada Bakanlığın sağladığı imkanla kenti de gezme fırsatı bulduklarını belirten Hannerci, projeyi hazırlayan ve kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Hannerci, uygulamanın kendilerine ekonomik açıdan büyük katkı sağladığını, 3 gün olan barınma süresinin 5 güne çıkarılmasının da mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

YORUMLAR
500
AK Partili Gökcan'dan Fethiye Körfezi temizliği ve festival açıklaması Açıklaması AK Partili Gökcan'dan Fethiye Körfezi temizliği ve festival açıklaması Açıklaması Fethiye'de 92 düzensiz göçmen yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı Fethiye'de 92 düzensiz göçmen yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA

Fethiye, gençlik, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Muğla, yurtlarda ücretsiz konaklama fırsatından yararlanan gençleri ağırlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:48 Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor
10:48 Anlaşma tamam! Galatasaray'da Mauro Icardi transferi için gün sayılıyor
10:42 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'dan 4 tahıl yüklü gemi daha hareket etti
10:40 Özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulunan güzel oyuncu Burcu Biricik'in sesi titredi
10:36 Gülşen'in tutuklanması sonrası Ebubekir Sifil'in sözleri yeniden gündeme geldi: Namaz kılmayanlar öldürülebilir
10:23 Bakan Nureddin Nebati'den ABD'nin gönderdiği mektupla ilgili paylaşım: Endişe yaratması anlamsızdır
10:17 1 dakika bile forma giyemedi! Fenerbahçe, Caulker'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu
10:03 Bakan Mustafa Varank'tan Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterenlere yanıt: Bundan kim, neden rahatsız olur?
10:05 MasterChef'te "hakaret" skandalı! "Gerizekalı" lafını duyan Mehmet Yalçınkaya çıldırdı
10:00 Altın ve gümüşten sonra en çok rağbet ona gösteriliyor! Platin metali, ithalatta rekor seviyeye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 11:12:30. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla, yurtlarda ücretsiz konaklama fırsatından yararlanan gençleri ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement