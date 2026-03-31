Geri Dönüşüm ve Heykel Sanatçısı Mervan Altınorak, Büyük İskender'in Atı Bukefalos'un Heykelini Tasarladı
Geri Dönüşüm ve Heykel Sanatçısı Mervan Altınorak, Büyük İskender'in Atı Bukefalos'un Heykelini Tasarladı

Geri Dönüşüm ve Heykel Sanatçısı Mervan Altınorak, Büyük İskender\'in Atı Bukefalos\'un Heykelini Tasarladı
31.03.2026 10:12
HATAY'da geri dönüşüm ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, metal ve elektronik atıklar kullanarak Büyük İskender'in mitolojideki efsanevi atı Bukefalos'un heykelini tasarladı.

HATAY'da geri dönüşüm ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, metal ve elektronik atıklar kullanarak Büyük İskender'in mitolojideki efsanevi atı Bukefalos'un heykelini tasarladı. 2,5 ton ağırlığındaki heykel, Büyük İskender'in milattan önce 333 yılında Pers Kralı III. Darius'u yendiği İssos Savaşı'nın ardından o dönem Alexandreia adını vererek kurduğu İskenderun'da sergilenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi'ni de destekleyen Mervan Altınorak, bu kapsamda atık malzemelerden yaptığı eserlere bir yenisini daha ekledi. Mervan Altınorak, milattan önce 333 yılında Pers Kralı III. Darius'u yendiği İssos Savaşı'nın ardından o dönem Alexandreia adını vererek İskenderun ilçesini kuran Büyük İskender'in sahibi olduğu ve antik çağın en bilinen efsanevi savaş atı Bukefalos'un heykelini tasarladı. Tamamlanan Bukefalos heykeli, gücü, hareketi ve tarihsel sürekliliği simgeleyen formuyla, hem mitolojik hem de tarihsel bir anlatının taşıyıcısı olarak kurgulandı. Metal ve elektronik atıklardan üretilen eser, sanatçının uzun süredir sürdürdüğü sürdürülebilirlik, malzemenin sosyo-biyografisini oluşturuyor.

BÜYÜK İSKENDERİN'İN ADINI TAŞIYAN İLÇEDE SERGİLENECEK

Bukefalos heykelinin 2,5 ton ağırlığında olduğunu belirten Hataylı sanatçı Mervan Altınorak, "İskenderun'un tarihsel kökenine gönderme amacıyla yaptığım Büyük İskender'in atını yaklaşık 3 ayda tamamladım. Endüstriyel atıklar ve elektronik atıklar kullanılarak yaptığım Bukefalos at heykeli yaklaşık 2,5 ton ağırlığındadır. İskenderun ilçesinde sahile yerleşecek olan bu anıt heykeli Büyük İskender figürüyle de tamamlanacak. Heykel gücü ve hareketliliği temsil ediyor" dedi.

SIFIR ATIK PROJESİNE TAM DESTEK

Hataylı sanatçı Mervan Altınorak, yaptığı çalışmalarla sıfır atık projesine tam destek verdiğini de söyledi. Altınorak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yürüttüğü sıfır atık projesini destekleyen önemli bir eserdir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

