Gevherhan Sultan'ın Puşidesi Dokunuyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gevherhan Sultan'ın Puşidesi Dokunuyor

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Samsun'daki Olgunlaşma Enstitüsü, Gevherhan Sultan puşidesini ilmek ilmek işliyor.

23.12.2024 16:12
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Gevherhan Sultan'ın puşidesi Samsun'da yapılıyor

8 yılda 6 puşideyi ilmek ilmek dokudular

SAMSUN - Fatih Sultan Mehmet Han'ın kızı Gülbahar Hatun Türbesi'nde yer alan Gevherhan Sultan'ın puşidesi Samsun Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri tarafından ilmek ilmek dokunuyor. 2016 yılından bugüne kadar 6 puşide bitiren usta öğreticiler, azimle çalışmaya devam ediyor.

Osmanlı döneminde mezar sandukalarının üzerine örtmek için kullanılan puşidelerin zamanla yıpranması üzerinde 2016 yılında Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları arasında protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde Samsun Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri kolları sıvayarak şu ana kadar elde Maraş işi tekniği ile Sultan 4. Mustafa, Şehzade Selim, Şehzade Orhan, Şehzade Hasan, Şehzade Numan ve Mihrimah Sultan Puşidesi tamamlamayı başardı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın kızı Gülbahar Hatun Türbesi'nde yer alan Gevherhan Sultan'ın puşidesini yapmaya başlayan usta öğreticiler, çalışmaya devam ediyor.

"İlmek ilmek işleniyor"

Samsun Olgun Enstitüsünde nakış öğretmeni olarak görev yapan Ayşe Sağdış, "Samsun Olgunlaşma Enstitüsü; kültür tarihimize desen, hat, işçilik ve malzeme süslemeleriyle ışık tutan, bu özellikleri sayesinde süsleme sanatları içerisinde önemli bir yere sahip puşideleri ilmek ilmek işliyor. Büyüklüğü ve desen özelliğine göre yapımı 1-2 yıl süren puşideler, Osmanlı döneminde mezar sandukaların üzerine örtülen örtü olarak kullanılırdı. Zamanla yıpranan puşidelerin desen arşivleri hazırlanarak uygun bulunanların yeniden üretimi gerçekleştiriliyor. İstanbul Türbeler ve Müze Müdürlüğü'nden alınan liste ve izin doğrultusunda İstanbul'da bulunan Osmanlı hanedanına ait 23 türbedeki 158 sanduka örtüsünün yenilenmesi planlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı himayesinde İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü koordinesinde Türkiye genelindeki olgunlaşma enstitüleri tarafında icra edilen puşide projesine enstitümüz 2016 yılında katılmıştır. Enstitümüz 2016 yılında bugüne kadar 6 adet puşidenin yapımını elde Maraş işi tekniği kullanarak tamamlamıştır. Şu anda 7. puşidemiz devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın kızı Gülbahar Hatun Türbesi'nde yer alan Gevherhan Sultan puşidesinin yapımı devam ediyor" dedi.

Gevherhan Sultan\'ın Puşidesi Dokunuyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Gevherhan Sultan'ın Puşidesi Dokunuyor - Son Dakika

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