Giresun Tanıtım Günleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Giresun Tanıtım Günleri Başladı

Giresun Tanıtım Günleri Başladı

Kağıthane'de başlayan 17'nci Giresun Tanıtım Günleri, yöresel lezzetleri ve kültürü tanıtıyor.

18.10.2024 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BU yıl ilk kez Kağıthane'de gerçekleşen 17'nci Giresun Tanıtım Günleri başladı. Giresun'un yöresel lezzetlerinin yer aldığı ve halk oyunları gösterilerinin gerçekleştiği etkinlik, Hasbahçe Mesire Alanı'nda 20 Ekim tarihine kadar devam edecek.

Giresun'un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak, yöresel ürünlerini geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla düzenlenen tanıtım günleri, Kağıthane Belediyesi ve Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu işbirliğiyle gerçekleşiyor. Program kapsamında Giresun'un tüm ilçelerindeki kültürler Hasbahçe Mesire Alanı'nda hazırlanan stantlarda sergilenecek. Ayrıca etkinliğe katılanlar, Giresun'a özgü halk oyunları gösterilerini ve yerel sanatçıların performanslarını izleme fırsatı yakalayacak.

KOÇ: LEZZETLERİMİZİN FARKINA VARSINLAR

Her seferinde Giresun Tanıtım Günleri'ne katıldığını belirten Havva Koç, "Ben Kağıthanede oturuyorum. Bu yıl kendi ilçemde düzenlenmesi ayrı bir güzellik oldu, mutluyum. Giresun'un en meşhur lezzeti denilince ilk başta fındık geliyor. Ben Giresun Karahisarlıyım. Bizim dutumuz, pekmezimiz, cevizimiz ve balığımız var. Daha hangisini sayayım? Herkesi davet ediyoruz. Lezzetlerimizin farkına varsınlar. Etkinliği düzenledikleri için önce Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin'e sonra Giresun İl Federasyonuna teşekkür ediyorum. Kimin emeği geçtiyse Allah hepsinden razı olsun" dedi.

KODAL: GİRESUN'U HERKES GÖRSÜN İSTİYORUZ

Etkinlik için bin kilometre yoldan geldiğini söyleyen İbrahim Kodal, "17'nci Giresun Günleri için Kağıthane Hasbahçe'deyiz. Giresun Görele'den meşhur pidemizle geldik. Görele pidesi dünyaya açılan yerdir. Biz, 'Gelesun, göresun, yiyesun, doyasun, işte size Kağıthane'de Giresun' diyoruz. Giresun'da en güzel aşklar tereyağlı pideyle başlar. Giresunlular gelirken yanlarında komşularını getirsinler. Giresun'u herkesin görmesini istiyoruz. Biz bin kilometre yoldan geldik. Burada pazar akşamına kadar çok güzel bir şölen olacak. Dünyanın en iyi fındığı Giresun fındığıdır, bu tescillidir. Görele pidesi meşhurdur çünkü hamuru iki defa mayalanır. Yayla peyniri, tereyağı ve etiyle olur. Pancar çorbası, sebzeli yemeği. Daha ne sayayım ki? Meşhur olan çok yerimiz var. En uzun yaşayan insanlar da Giresunlulardır" diye konuştu.

KARAKUŞLU: BELEDİYE BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ

'Giresunlu ve Kağıthaneli olmak ayrıcalık' diyen Havva Karakuşlu ise "Giresun Yağlıdereliyim. Daha önce Yenikapı'daki etkinliğe katılmıştım. Burada ilk defa katılıyorum, çok güzel. Böyle bir organizasyon yaptığı için önce Giresun'umuza teşekkür ederiz. Bize böyle güzel bir etkinlik sunduğu için belediye başkanımız Mevlüt Öztekin'e de çok teşekkür ederiz. Giresunlu olmayanları da bekliyoruz. Giresun'un neyi varmış görsünler ve tatsınlar. Yöresel tatlarımız çok güzel, keşfetmek için tam zamanı. Ayaklarına gelen fırsatı kaçırmasınlar" ifadelerini kullandı.

GİRAN: BU SENE DAHA FAZLA KATILIM VAR

Giresun'un yöresel lezzetlerini anlatan Ali Giran, "Her sene Yenikapı'da yapılıyordu. Bu sene değişik bir yerde yapıldığı için daha fazla katılım var. Ayrıca daha güzel bir alan var. O yüzden bu yıl burayı tercih ettik. Bir tek Giresunlular gelmesin. Biz buraya bütün insanlar için geldik. Laz böreğinin özelliği hamur yufkasının ince olmasıdır. Beş kat altında, beş kat üstünde olacak şekilde 10 kattan oluşur. Arasında kaymak vardır ve üstü fındıklıdır. Ayrıca karabiber vardır. Yediğiniz zaman anlarsınız hem tatlı hem de tuzlu ve hafif acıdır. 'Fındık nerede yenir' derseniz Giresun'da yenir derim" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kağıthane, Giresun, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Giresun Tanıtım Günleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
12:12 Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek
11:55 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
11:33 Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu
11:32 Eski bakanın hastanesi de listede İşte ’Yenidoğan Çetesi’nin çalıştığı 19 hastane Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 08:49:26. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun Tanıtım Günleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.