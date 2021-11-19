Üye Girişi
"Gladyatörler şehri" Stratonikeia'daki çalışmalara kadın eli değiyor - Son Dakika

"Gladyatörler şehri" Stratonikeia'daki çalışmalara kadın eli değiyor

19.11.2021 11:20
"Gladyatörler şehri" Stratonikeia'daki çalışmalara kadın eli değiyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinde "gladyatörler şehri" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları ile arşiv ve mutfak gibi birçok alanda kadınlar görev yapıyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde "gladyatörler şehri" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları ile arşiv ve mutfak gibi birçok alanda kadınlar görev yapıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış antik kentte kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Helenistik, Roma, Bizans, Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden birçok yapının bulunduğu kentte yürütülen kazı çalışmalarında, şehrin giriş kapısından İmparatorlar Tapınağı ve Roma Hamamı'na kadar her yapı, aşamalar halinde gün yüzüne çıkarılıyor. Kadınlar da titizlikle yürütülen çalışmalara destek veriyor.

"Kadınlar daha sistemli ve düzenli çalışıyor"

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, Stratonikeia ile Lagina Antik kentlerinde kazı ve restorasyon çalışması yürüttüklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın destekleriyle Batı Cadde'de kazı çalışması yaptıklarını belirten Söğüt, çalışanların büyük kısmının kadınlardan oluştuğunu dile getirdi.

Söğüt, "Kentte yürüttüğümüz çalışmalarda 6 restoratör, 5 arkeolog, 12 işçi ve 1 sanat tarihçi arkadaşımız kadınlardan oluşuyor. Kadınlarımız kentteki farklı alanlarda hem kazıyor hem restore ediyor hem çiziyor hem de konservasyonu gerçekleştiriyor. Bunların arasında ev hanımı, üniversite mezunu, yüksek lisans ve doktora yapanlar var. Her kademede kadınlarla gerçek anlamda arkeoloji ve restorasyon yapıyoruz." diye konuştu.

Antik kentte görev yapanların yarısından fazlasının kadın olduğuna değinen Söğüt, kadınların daha düzenli ve sistemli çalıştığını kaydetti.

"Bu işi yaparken çok zevk alıyorum"

Ekipteki ev hanımı Şükran Kulaksız, 12 yıldır kazı çalışmasında görev yaptığını anlatarak, "Bir kadın için kazı yapmak zor ama kadının başaramayacağı bir şey yok. Bu işi yaparken çok zevk alıyorum. Toprak altından bir eseri çıkarmanın verdiği heyecanı hiçbir şeye değişemem. Severek bu işi yapıyorum." dedi.

Kazı ekibinde restorasyon teknikeri Armağan Karabulut ise tarihle içi içe bulunmanın, eserleri gün yüzüne çıkarmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Ekipte çok sayıda kadın çalışan olduğuna değinen Karabulut, "Kente ziyarete gelen birçok insan burada kadınları görünce mutlu oluyor. Bizimle sohbet eden de oluyor. Bir eseri bile çıkarınca heyecanımız artıyor." ifadelerini kullandı.

"Ziyaretçiler takdir ediyor"

Restoratör Ferdane Ikkış da burada işe stajyer öğrenci olarak başladığını, mezuniyetinden sonra mozaiklerde çalışma yürüttüğünü kaydederek, "İlk deneyimimin mozaikler olması ve böyle bir antik kentte çalışmak çok güzel bir duygu." dedi.

Kazıda restoratör olarak çalışan İrem Sarıgül ise antik kentte 2 yıl staj yaptıktan sonra mozaiklerde çalışmaya başladığını belirterek, "Ziyaretçiler bizi burada çalışırken görünce takdir ediyor." diye konuştu.

Stratonikeia, Yatağan, Muğla, Söğüt, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Gladyatörler şehri' Stratonikeia'daki çalışmalara kadın eli değiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti 11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Teşkilat'ın 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Satranç sahnesi akıllara Squid Game'e benzetildi 11:27 Teşkilat'ın 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Satranç sahnesi akıllara Squid Game'e benzetildi 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler 10:54 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de 09:59 Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi 09:37 Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu 08:58 Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek 08:53 JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı 17:20 TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı

Son Dakika Haberleri
11:32 Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor
11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti
11:28 Kafe işleten iki kardeş "intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışmışlardı: İznik Gölü'nde cesetleri bulundu
11:19 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:17 Ümitler azaldı: 10 gündür aranan Yörük kızı Müslüme kaçırıldı mı?
11:14 Meksika'da üst geçitten sallandırılmış 10 cansız beden bulundu
11:13 Son Dakika! Dolar 10,96 seviyesinden alıcı buluyor
11:06 Türkiye'de açlık sınırı kaç lira? Birleşik Metal İş Sendikası açıkladı: Günlük 99 TL
10:56 Bestemsu Özdemir ve şef Yağız İzgül ayrıldı
10:53 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler
Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor         
11:33
Kafe işleten iki kardeş "intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışmışlardı: İznik Gölü'nde cesetleri bulundu Kafe işleten iki kardeş "intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışmışlardı: İznik Gölü'nde cesetleri bulundu         
11:29
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
11:19
Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak         
10:43
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu         
09:25
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi         
17:35
Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok         
15:54
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!         
15:44
Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı         
15:40
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü         
14:45
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi         
14:25
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü         
14:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 11:43:19. #1.11#
SON DAKİKA: "Gladyatörler şehri" Stratonikeia'daki çalışmalara kadın eli değiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement