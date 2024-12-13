Gökçe Eyüboğlu: 'Herkesin Ailesinde Bir Vahide Var' - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Gökçe Eyüboğlu: 'Herkesin Ailesinde Bir Vahide Var'

Gökçe Eyüboğlu: \'Herkesin Ailesinde Bir Vahide Var\'

Kanal D'nin 'Annem Ankara' dizisinde Vahide karakterine hayat veren Gökçe Eyüboğlu, izleyicilerin kendisinden kötü karakter oynamamasını istediğini belirtti. Eyüboğlu, aile içi ilişkilerin karmaşıklığını ve herkesin hayatında benzer figürlerin bulunduğunu vurguladı.

13.12.2024 13:28  Güncelleme: 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANAL D'nin yaşanmış gerçek bir hayat hikayesini seyirci ile buluşturan Annem Ankara'da 'Vahide' karakterine hayat veren Gökçe Eyüboğlu, sevenlerinden 'Biz sizi iyi karakterlerde görmeyi seviyoruz, kötü karakter oynamayın artık' şeklinde mesajlar aldığını belirtti. Eyüboğlu, "Ben oyuncu olarak güvendiğim bir hikayenin iyisi de kötüsü de olurum. Amacım hikayeye hizmet etmek" dedi.

HERKESİN AİLESİNDE BİR VAHİDE VAR

Women's Shine dergisine konuşan Eyüboğlu, Vahide karakteriyle ilgili, "Herkesin ailesinde böyle bir figür bulunur. Aile içi ilişkiler, birbirini kollamalar ya da kazık atmalar. Ama bir yandan da hala aileyi korumaya çalışan birileri. Bence hepimizin hikayesinde benzeri durumlar var" diye konuştu.

GERÇEK BİR HİKAYE

Başak Angigün kendi gerçek hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı, yönetmenliğini Can Ulkay'ın yaptığı, BKM imzalı Annem Ankara'nın başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür paylaşıyor.

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın ,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Annem Ankara, her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

Gökçe Eyüboğlu, Annem Ankara, Kültür Sanat, Televizyon, Magazin, Kanal D, Dizi, Aile, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gökçe Eyüboğlu: 'Herkesin Ailesinde Bir Vahide Var' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:53 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii’nde Türk bayrağı açıldı Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
13:53 Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet
13:23 Putin, Esad’ı Kaddafi gibi öldürülmemesi için kaçırmış Putin, Esad'ı Kaddafi gibi öldürülmemesi için kaçırmış
13:03 İTO Başkanı Avdagiç’ten çalışanları kızdıracak asgari ücret zam talebi İTO Başkanı Avdagiç'ten çalışanları kızdıracak asgari ücret zam talebi
11:11 Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
19:34 CHP’nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP’ye eleştiri CHP'nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı! Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP'ye eleştiri
19:25 Hollanda’da bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun Hollanda'da bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun
19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
19:03 Rakka’da PKK’ya karşı protesto Halk, kentten ayrılmalarını talep etti Rakka'da PKK'ya karşı protesto! Halk, kentten ayrılmalarını talep etti
18:59 Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak
18:54 Zaha’nın piyasa değeri altüst oldu Zaha'nın piyasa değeri altüst oldu
18:45 ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz
18:44 Ahmet Davutoğlu’nun mektubuna Erdoğan’dan yanıt Ahmet Davutoğlu'nun mektubuna Erdoğan'dan yanıt
18:38 tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç Suriye-Lübnan sınırında İki yönlü göç dalgası başladı tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç Suriye-Lübnan sınırında! İki yönlü göç dalgası başladı
18:17 Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yılbaşı ağacı gerilimi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yılbaşı ağacı gerilimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 14:31:55. #1.12#
SON DAKİKA: Gökçe Eyüboğlu: 'Herkesin Ailesinde Bir Vahide Var' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.