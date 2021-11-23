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Görme yetisini kaybetmesi çok sevdiği öğretmenlik mesleğinden hiçbir şey eksiltmedi - Son Dakika

Görme yetisini kaybetmesi çok sevdiği öğretmenlik mesleğinden hiçbir şey eksiltmedi

23.11.2021 11:09
Görme yetisini kaybetmesi çok sevdiği öğretmenlik mesleğinden hiçbir şey eksiltmedi

Konya'da 2011 yılında halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen "glokom" hastalığı nedeniyle görme yetisini tamamen kaybeden beden eğitimi öğretmeni Sinan Bülent Şimşek, öğrencilerine ışık olmaya devam ediyor.

Konya'da 2011 yılında halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen "glokom" hastalığı nedeniyle görme yetisini tamamen kaybeden beden eğitimi öğretmeni Sinan Bülent Şimşek, öğrencilerine ışık olmaya devam ediyor.

Şimşek, üniversite yıllarında görme sorunları yaşamaya başlayınca doktora başvurdu. Yapılan muayenelerin ardından glokom teşhisiyle yüzleşen Şimşek, tedaviye rağmen zamanla görme yetisini tamamen kaybetti.

Gözlerini kaybettikten sonra kısa sürede psikolojisini toparlayan Şimşek, 2012'de girdiği E- KPSS'yi kazanarak, merkez Selçuklu ilçesindeki Şerife Akkanat Ortaokulu'nda göreve başladı.

Şimşek, AA muhabirine, mesleğini çok sevdiğini ve en büyük destekçisinin eşiyle ailesi olduğunu söyledi.

Karşılaştığı zorlukların tek tek üstesinden geldiğini dile getiren Şimşek, "Ben her zaman 'Ne iş yaparsan yap aşkla ve isteyerek yap.' derim. İşimi çok seviyorum. İlkokuldan bu yana beden eğitimi öğretmeni olmanın hayaliyle büyüdüm. Şükür mesleğimi de elde ettim. Çok çalıştım, çabaladım. Tek amacım aşkla yaptığım mesleğimi başarıyla sürdürebilmek." dedi.

"Görmeden nasıl çalıştığımla alakalı birçok soruyla karşılaştım"

Şimşek, genellikle insanların durumunu öğrendikten sonra kendisine bazı sorular yönelttiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Meslek hayatım boyunca görmeden nasıl çalıştığımla alakalı birçok soruyla karşılaştım. Her zaman söylüyorum, iki gözümün olmaması işimi yapmama engel değil. Kulaklarım duymasa ya da bacaklarım olmasa da işimi yapmaya devam ederim. Çünkü ben işimi gerçekten aşkla yapıyorum. Öğrencilerimle derslerimi en verimli şekilde geçirmeye çalışıyorum. Pandemi döneminde öğrencilerimle bağımızın kopmaması için kısa kısa konu işlediğim bir video kanalı kurdum. Çok şükür okullarımıza geri döndük. Şimdi gerekli tedbirlere uyarak, eksiklerimizi tamamlamaya devam ediyoruz."

Öğrencilerine her koşulda daha iyi eğitim verebilmek için bir spor salonuna ihtiyaç duyduğunu ifade eden Şimşek, şunları söyledi:

"Okulda bir yerden bir yere giderken herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Yaşadığım en büyük sıkıntı rahat ders yapabileceğimiz bir alanımızın olmaması. Öğrencilerimle özellikle kış için üstü kapalı rahatça ders yapabileceğimiz bir alanımız olursa çok mutlu oluruz. Daha verimli, daha sağlıklı ve ciddi başarılar elde edebilmek için kesinlikle spor salonuna ihtiyacımız var. Spor salonumuz olursa ben iddia ediyorum, bu okuldan şampiyonlar çıkarırız."

Şimşek, öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğuna değinerek, "Çocuklarımla sadece beden eğitimi dersine yönelik değil, hayatın her alanında lazım olacak konuları da işliyoruz. Bazen yeri geliyor bahçe temizliği yapıyor, bazen de paylaşmanın önemini konuşuyoruz." diye konuştu.

Meslektaşlarına azmiyle örnek oluyor

Şimşek ile aynı okulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni İsmail Yurdakul ise meslektaşının azmiyle kendilerine örnek olduğunu anlattı.

Yurdakul, Şimşek'in görme engeli yaşadıktan sonra dezavantajlarını yok etmek için kendince yöntemler geliştirdiğine dikkati çekerek, "Zaman içinde birlikte çalıştıkça çok iyi anlaştık. Sinan hocamla çalışmak benim için çok keyifli ve mutluluk verici. Kendisiyle çok barışık bir insan. Mesleğini severek yapıyor ve bizlere de örnek oluyor." dedi.

Görme yetisini kaybetmesi çok sevdiği öğretmenlik mesleğinden hiçbir şey eksiltmedi
Görme yetisini kaybetmesi çok sevdiği öğretmenlik mesleğinden hiçbir şey eksiltmedi
Görme yetisini kaybetmesi çok sevdiği öğretmenlik mesleğinden hiçbir şey eksiltmedi
Görme yetisini kaybetmesi çok sevdiği öğretmenlik mesleğinden hiçbir şey eksiltmedi
Görme yetisini kaybetmesi çok sevdiği öğretmenlik mesleğinden hiçbir şey eksiltmedi

Bülent Şimşek, Üniversite, Doktora, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Görme yetisini kaybetmesi çok sevdiği öğretmenlik mesleğinden hiçbir şey eksiltmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görme yetisini kaybetmesi çok sevdiği öğretmenlik mesleğinden hiçbir şey eksiltmedi - Son Dakika
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