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'Güneş Tapınağı' kaçak kazıda ortaya çıktı - Son Dakika

'Güneş Tapınağı' kaçak kazıda ortaya çıktı

13.12.2021 09:28

'Güneş Tapınağı' kaçak kazıda ortaya çıktıGÜMÜŞHANE Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde defineciler tarafından kaçak kazılarla tahrip edilen yapının tarihi milattan önce 2 binli yıllara kadar dayanan 'Güneş Tapınağı' olduğu iddia edildi.

'Güneş Tapınağı' kaçak kazıda ortaya çıktı

GÜMÜŞHANE Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde defineciler tarafından kaçak kazılarla tahrip edilen yapının tarihi milattan önce 2 binli yıllara kadar dayanan 'Güneş Tapınağı' olduğu iddia edildi.

İlçenin Yeşilbük beldesi Kızlar Kalesi Göleti mevkiinde kaçak kazılar sonucunda ortaya çıkan yapı uzmanlar tarafından 'Güneş Tapınağı' olarak adlandırılıyor. Paganizmin dini yapısı olarak Karadeniz bölgesinde ilk keşiflerden birisi olduğu iddia edilen tapınağın paye yapısının en üzerinde bulunan 'Güneş Gülü' paganizmin sembolü olarak biliniyor.

Kaçak kazılar neticesinde bölgenin hemen hemen her noktasını tahrip eden definecilerin evlerinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda hiçbir sonuç elde edilemezken, yöre sakinleri bu tarihi yapının definecilerin ellerinden kurtarılmasını ve korunmasını istedi.

Kaçak kazılar sırasında ortaya çıkarılan tarihi yapıların fotoğrafları bölgede daha geniş çaplı çalışmalar neticesinde çok büyük tarihi bulgular çıkacağı yorumlarına neden olurken, kazı yapılan yerlerin üzeri defineciler tarafından toprakla, çalı çırpıyla kapatıldığı belirlendi.

"Bu kazılar rastgele yapılamaz"

Bölgede kaçak kazı yapıldığını sürekli duyduklarını dile getiren Yeşilbük Beldesi Yeşilkent Mahalle Muhtarı Cevdet Yılmaz (48), yörelerindeki tarihi yapının koruma altına alınması gerektiğini dile getirdi. Yılmaz "Biz burada geçtiğimiz yaz aylarında kaçak kazılar yapıldığını öğrendik. Bu kazılarla ilgili de bazı resimler geçti bizim elimize. Resimleri tabiki ilgili birimlere ilettik. Yetkililer bu resimleri incelediler özellikle tarihçilerle görüştük, buranın çok eski bir medeniyete ait olabileceğini söylediler. Burada kaçak kazı yapanlar da belirlendi fakat evlerinde yapılan aramalarda herhangi bir sonuç elde edilemedi. Sonuç olarak biz buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bu kaçak kazılarla ilgili ben karakola çağırıldım ve savcılık kararıyla evlerde arama yapılacağını öğrendim. Jandarma ile birlikte gittiğimiz evlerde herhangi bir şeye rastlanmadı. Bu bölgeler çok eskiden beri kazılıyor biz bunu biliyoruz. Burada tarihi taşlar arandığını biliyoruz. Buraya makina gelme şansı yok insan eliyle yapılmış. Ellerinde harita olduğunu duymadım fakat olabilir de bu kazılar rastgele yapılamaz" diye konuştu.

"Oradaki yapıyı ortaya çıkarıp beldemizin faydasına kullanılmasını istiyoruz"

Yapıların kaçak kazılar neticesinde tahrip edildiğini belirten Yeşilbük Belde Belediye Başkanı Sezai Doğan ise "Bu konuyla ilgili tarihçilerimiz bizleri aradılar. Buradaki fotoğraflar onların eline kadar ulaşmış. Bu fotoğraflar bana da geldi biz de inceledik baktık. İlgili makamlara konuyu bildirdik. Yer tespitini yaptık şu an Müze Müdürlüğü'müzün de haberi var. Bu konuyla ilgili çalışıyoruz inşallah güzel bir şey ortaya çıkaracağız. Tarihçilerimizle görüştük buranın Güneş Tapınağı olduğunu söylüyorlar. Bunu tabi ki beldemize kazandırabilirsek bir turizm beldesi olacağız. Kaçak kazılar sonucunda ortaya çıkan bir yer. Orada para olduğuna, altın olduğuna inanan insanlar kazı yapmışlar. Bu yapılar kazılar sonucunda hep tahrip edildi. Biz buranın tahrip edilmesini istemiyoruz. Oradaki yapıyı ortaya çıkarıp beldemizin faydasına kullanılmasını istiyoruz. Tarihçilerin söylediğine göre burası M.Ö. 2 binli yıllara kadar dayanıyor" dedi.

"Devletimiz buna el koysun"

Yapıların tahrip edilmemesini dile getiren yöre sakini Köksal Demir de "Beldemiz için önemliyse devletimiz buna el koysun. Burada beldemiz için bir yararı olur belki biz de yararlanırız. Kazı yapanları görmedim bilmiyorum ama tabi ki onlar kazanacağına devletimiz kazansın. Yapılar tahrip edilmesin" ifadelerini kullandı.

Bir başka yöre sakini Vedat Şahin ise "Biz de buralarda kaçak kazılar olduğunu biliyorduk. Kaçak kazı yapan insanların böyle yerleri tahrip etmeleri çok yanlış. Devletimizden böyle yerleri korumalarını istiyoruz" dedi.

'Güneş Tapınağı' kaçak kazıda ortaya çıktı
'Güneş Tapınağı' kaçak kazıda ortaya çıktı
'Güneş Tapınağı' kaçak kazıda ortaya çıktı
'Güneş Tapınağı' kaçak kazıda ortaya çıktı
'Güneş Tapınağı' kaçak kazıda ortaya çıktı
'Güneş Tapınağı' kaçak kazıda ortaya çıktı
'Güneş Tapınağı' kaçak kazıda ortaya çıktı

Kaçak Kazı, Gümüşhane, Jandarma, Şiran, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Güneş Tapınağı' kaçak kazıda ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Güneş Tapınağı' kaçak kazıda ortaya çıktı - Son Dakika
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