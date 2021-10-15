ABD'li turist tescilli lezzet Şuhut keşkeğine hayran kaldı - Son Dakika

ABD'li turist tescilli lezzet Şuhut keşkeğine hayran kaldı

Şuhut keşkeğini deneyimleyen ABD'li turistten övgü dolu sözler

ABD'li turist AAron Smith: "Bunu yemek sanki uzaklarda bir dağ manzarasına bakıyormuş gibi hissettirdi"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da, gerçekleştirilen yemek festivaline katılmak için kente gelen ve şehrin ülke genelinde ün salan damak çatlatan lezzeti keşkeği yiyerek deneyimleyen Amerikalı AAron Smith, çok beğendiği yemeği Amerika'ya döndüğünde herkese önereceğini kaydederek, "Bunu yemek sanki uzaklarda bir dağ manzarasına bakıyormuş gibi hissettirdi" dedi.

Afyonkarahisar fuar alanında düzenlenen Gastro Afyon 2020 13. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nde Şuhut ilçesinin tescilli yöresel yemeği olan keşkeğe ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden etkinliğe katılan Şanlıurfa, Diyarbakır ve İzmirli gastro şefleri köy fırınında akşam konulan ve sabah kahvaltıda vatandaşların tercihi olan tescille yöresel Şuhut keşkeğinin damaklarda bıraktığı eşsiz lezzetinden övgüyle bahsetti.

Festivale katılmak için kız arkadaşı Türk olan ve ismini vermek istemeyen kız arkadaşının daveti üzerine kentte yapılan festivale katılmak için şehre gelen ABD vatandaşı Aaron Smith ikram üzerine deneyimlediği tescilli Şuhut keşkeğine adeta bayıldı. Keşkeğinde yedikten sonra İhlas Haber Ajansı muhabirinin soruları üzerine yaşadığını deneyimi anlatan Smith, "Bundan ilk kez yedim ve çok beğendim. Bunu yemek sanki uzaklarda bir dağ manzarasına bakıyormuş gibi hissettirdi. Kesinlikle bunu Amerika'daki arkadaşlarıma önereceğim. Amerika'daki yemekler kesinlikle bir gecede bunun gibi pişirilmiyor. Enteresan gelecek" dedi.