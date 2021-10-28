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Artvin sonbahar güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

Artvin sonbahar güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor

28.10.2021 10:59
Artvin sonbahar güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle her zaman adından sıkça söz ettiren Türkiye'nin kuzeydoğu sınırındaki Artvin, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle doğa severlerin ilgisini çekiyor.

Sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle her zaman adından sıkça söz ettiren Türkiye'nin kuzeydoğu sınırındaki Artvin, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle doğa severlerin ilgisini çekiyor.

Engebeli ve dağlık coğrafi yapısıyla, "Karadeniz İklimi", "Akdeniz İklimi" ve "Karasal İklim" özelliklerini bünyesinde barındıran, bu özelliğe bağlı olarak zengin bitki örtüsü, bozulmamış doğal gölleri, şelaleleri, milli parklarıyla doğa tutkunlarının ilk tercihleri arasında yer alan Artvin, sonbaharda bitki örtüsünün sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonlarına bürünmesiyle yağlı boya tabloları andırıyor.

Artvin merkezde Genya Dağı ve Hatila Milli Parkı, Arhavi'de Mençuna Şelalesi, Borçka'da Karagöl ve Camili Havzası, Şavşat'ta Karagöl, Yavuzköy, Sahara Milli Parkı, Papart Vadisi, Kelebekler Vadisi Arsiyan Yaylası, Kocabey Yaylası, Karçal Yaylası, gibi kentteki birçok yayla ve vadi sonbaharla birlikte fotoğraf ve doğa tutkunlarına masalsı görüntüler sunuyor.

Şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercihi olan Artvin, sonbaharın pastel renkleriyle ziyaretçilerine tatil imkanı sunuyor.

İtalya'nın Milano şehrinde Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda "Sakin Şehir" unvanı almasından sonra ulusal ve uluslararası düzeyde de adından söz ettiren Artvin'in Şavşat ilçesi ise her yıl artan bir ilgiyle doğa tutkunlarını en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Bursa'dan gelen Osman Orhun Ersoy, Şavşat'taki sonbahar güzelliğini görmek ve yaşamak için tatilini burada geçirdiğini söyledi.

Şavşat'ta aynı anda 4 mevsimi gördüğünü kaydeden Ersoy, "Herkesi Şavşat'a davet ediyorum. Dağlarda kar var. Çayırlar yeşil, ağaçlar sararmış. Hayvanlar çayırlarda otluyor. Doğa büyüleyici." dedi.

Mardin'den gelen Seher Ecevit ise Şavşat'a ilk defa geldiğini ifade ederek, "Şavşat gerçekten doğa harikası bir yer. Doğa farklı renk tonlarına bürünmüş. Ben çok beğendim hoşuma gitti. Dağlarda kar var, aşağıda yeşil farklı mevsimleri bir arada görebiliyoruz. Muhteşem bir yer." diye konuştu.

Günübirlik gezilerin yanı sıra çevresindeki ormanlık alanlarda ziyaretçilerine kamp yapma imkanı da sağlayan Sahara Milli Parkı içindeki "Şavşat Karagöl", temiz havası ve doğasıyla ziyaretçilerine huzur veriyor.

Trabzon'dan gelerek Kargöl'de arkadaşlarıyla kamp yapan Aydın Mutlu, yıllardır doğa sporlarıyla uğraştığını belirterek, Şavşat Karagöl'ün kamp yapmak isteyenler için çok güzel doğaya ve güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Şavşat'ın dillere destan bu güzelliğinde kamp yapmak için 350 kilometreden geldiğini aktaran Mutlu, "Doğası bozulmamış, sakin sessiz, doğa ile iç içe bir ortamda kamp yapmak çok keyifli." dedi.

İlçedeki turistlerden Damla Nur Kirman da Uzungöl Doğa Sporları Kulübünün etkinlikleri kapsamında Şavşat Karagöl'e gelerek burada kamp yaptıklarını söyledi.

Kirman, Artvin'deki renk cümbüşünü görmek için bölgeye geldiklerini ifade ederek, "Şavşat yapısı bozulmamış doğa harikası bir yer olduğundan burayı tercih ettik. Olağan üstü bir güzellik. Karagöl, çevresindeki ağacalar muhteşem ötesi. Tüm arkadaşlarım keyif aldık. Çok geniş bir fotoğraf arşivimiz oldu burada" ifadelerine yer verdi.

Bölgede turistlik gezi için bulunan Talip Kansız da 30 yıldır Türkiye'nin birçok yerinde kamp ve doğa yürüyüşleri yaptığını kaydetti.

Şavşat'a daha önce birkaç kere geldiğin beliren Kansız, şunları söyledi:

"Şavşat sadece Karagöl'de ibaret değil. Arsiyan Yaylası, Balıkgölü var. Bunların dışında birçok rota bulunuyor. Doğa tutkunları için inanılmaz bir yer. Sonbahar aylarında renk cümbüşünün zirve yaptığı bir dönemdeyiz. Sarı kırmızı ve yeşil inanılmaz bir görüntü oluşturuyor. İnsanlar fotoğrafları görünce burası İsviçre mi diyor. Biz de bununla gurur duyuyoruz. İstanbul'dan düğün ve nişan çekimleri için buraya gelen insanlara rastladık. Burada gidilecek o kadar çok rota var ki zaman yetmiyor."

Sonbahar, Artvin, Şavşat, Bitki, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Artvin sonbahar güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika


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