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Balıkesir'de Adramytteion kazılarında Roma hamamı ortaya çıktı - Son Dakika

Balıkesir'de Adramytteion kazılarında Roma hamamı ortaya çıktı

11.10.2021 14:22

Balıkesir'de Adramytteion kazılarında Roma hamamı ortaya çıktı Burhaniye ilçesinde, Edremit Körfezine adını veren Adramytteion kazılarının bu yıl ki bölümü tamamlanırken, ortaya çıkan Roma Hamamı ilgi gördü.

Balıkesir'de Adramytteion kazılarında Roma hamamı ortaya çıktı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Edremit Körfezine adını veren Adramytteion kazılarının bu yıl ki bölümü tamamlanırken, ortaya çıkan Roma Hamamı ilgi gördü. Balıkesir Arkeoloji Buluşmalarına katılan 32 bilim insanı da kazı alanında incelemede bulundu.

İlçenin Ören Mahallesinde, Mimar Sinan Üniversitesinden Doç. Dr. H. Murat Özgen başkanlığında yaklaşık 10 yıldan beri devam eden kazıların bu yıl ki bölümünde, M.S.2.3.yüzyıla ait Roma Liman hamamı ortaya çıktı. Kazı alanı, Balıkesir Arkeoloji Buluşmalarına katılan 32 bilim insanı tarafından gezilirken, Kazı Başkanı Doç.Dr.Hüseyin Murat Özgen, konuklara kazı ve Roma Hamamı hakkında bilgiler verdi. Roma hamamı kalıntısının heyecan verici olduğunu anlatan Murat Özgen, "2021 yılı Adramytteion kazı ve yüzey yaraştırmaları, saha çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Bu yıl saha çalışmalarının sonunu, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyinin organize ettiği bir sempozyumla taçlandırmış olduk. Balıkesir bölgesinde 4 kazı başkanlıkları, bu kazılara katılan öğretim üyeleri ile birlikte 7-8 ayrı bildiri sundular. Adramytteion yani Ören çevresindeki yüzey araştırmaları ile ilgili bizim ekibimizden, 16 ayrı hocamız sunumda bulundu. Bu gün de az önce sunumların ardından arazi gezisini tamamlamış bulunmaktayız Oldukça verimli bir seneydi. bizim açımızdan, Önce yüzey saha çalışmalarımız, 2015 yılından bu yana Körfezin güney sahasında sürdürdüğümüz yüzey araştırmaları ile devam etti. Kazılarımız oldukça heyecanlıydı. İki ana bölgede başta valiliğimiz olmak üzere yerel işletmelerinde destekleriyle birlikte çalışmalarımız devam etti. Asıl bizi heyecanlandıran, diğer bir bölgedeki alanımız olan Adramyyteion karasalındaki ilk Roma yapısı niteliğindeki Liman hamamı oldu. M.S.2. ila 3. yüzyılda, avlusunun bir kısmını geçtiğimiz yıllarda açığa çıkarmış vaziyetteydik. Oradaki çalışmalarımız hamam yapısının hipakus sistemi yani cehennemlik diye de tabir edilen taban altı ısıtım sistemini de kısmi olarak açığa çıkardık. Oldukça büyük bir yapı. Önümüzdeki dönemlerde düzenlemelerle birlikte bun daha da açığa çıkaracağız. Ören'in kültürel hafızasında, bu alanı kazandırmak istiyoruz. Ayrıca Ören için koruma kuruluna sunduğumuz projelerimizden olumlu sonuçlar aldık. Yakın dönem içersinde hem Ören Meydanı hem de buradan çıkan eserleri ve kültürü, Körfezin genel kültür sürecine etkiler biçimde halka dönük bir sunumların olacağı bilgi ve sergi salonu kazandırmak istiyoruz. Burada çıkan eserlerin de prodüksiyon canlandırmasında sergileneceği bir sergi evini de Ören'e kazandırmak için elimizden gelen cabayı gösteriyoruz" dedi.

Balıkesir'de Adramytteion kazılarında Roma hamamı ortaya çıktı
Balıkesir'de Adramytteion kazılarında Roma hamamı ortaya çıktı
Balıkesir'de Adramytteion kazılarında Roma hamamı ortaya çıktı
Balıkesir'de Adramytteion kazılarında Roma hamamı ortaya çıktı

Balıkesir, Edremit, Ören, Roma, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Balıkesir'de Adramytteion kazılarında Roma hamamı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de Adramytteion kazılarında Roma hamamı ortaya çıktı - Son Dakika
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