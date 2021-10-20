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Bandırma'daki İlk Çağ kenti Daskyleion'da 2021 kazı dönemi sona erdi - Son Dakika

Bandırma'daki İlk Çağ kenti Daskyleion'da 2021 kazı dönemi sona erdi

20.10.2021 17:23
Bandırma'daki İlk Çağ kenti Daskyleion'da 2021 kazı dönemi sona erdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan ve Anadolu'da hüküm sürmüş birçok medeniyetten izler taşıyan İlk Çağ kenti Daskyleion'da bu yıl kazı süreci tamamlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan ve Anadolu'da hüküm sürmüş birçok medeniyetten izler taşıyan İlk Çağ kenti Daskyleion'da bu yıl kazı süreci tamamlandı.

Kazı Başkanı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren, gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 Haziran'da başlayan 2021 dönemini sonlandırdıklarını bildirdi.

Ergili Mahallesi Hisartepe mevkisindeki kazı alanında bu yıl elde ettikleri sonuçlarla ilgili bilgi veren İren, şunları kaydetti:

"Milattan önce 7. yüzyıla ait Lidya mutfağında çalışmalara devam edilmiştir. Öte yandan bu yılki çalışmalar sonucunda 42 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde Frig dönemine (milattan önce 8. yüzyıl) ait sur yapısı ile milattan önce 8-7. yüzyıllara ait 9,5 metre uzunluğunda bir destek duvarı açığa çıkarılmıştır. Bu seneki kazılarla 850 ton toprak atılmıştır.

Kazılarımızın ana sponsoru Kültür ve Turizm Bakanlığıdır. Bununla birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Belediyesi, Manyas Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Hidrojen Peroksit AŞ, Mauri Maya AŞ, Çelebi Bandırma Liman İşletmeleri, Torunlar Gıda AŞ ve Eti Bor firması, Daskyleion kazılarını madden desteklemektedir. Uzun yıllar süren Daskyleion kazılarında ilk defa Kültür ve Turizm Bakanlığı yönetmeliğine göre sponsor levhası kazı alanına dikilmiştir."

Daskyleion

Anadolu'daki çeşitli etnik gruplar tarafından kurulan Daskyleion'a ilk yerleşenlerin, Misya ve Frigyalılar olduğu tahmin ediliyor. Bölge, milattan önce 7. yüzyılda Lidya egemenliğine girdi.

Milattan önce 546'da Perslerin eyalet başkenti haline getirdiği Daskyleion'daki hakimiyetleri 220 yıla yakın sürdü.

Büyük İskender'in Biga civarında Perslerle olan savaşı kazanarak ele geçirdiği kent, yaklaşık 200 yıl Makedonyalıların hakimiyetinde kaldı.

Bizans kalesinin 11. yüzyılda inşa edildiği kentte yerleşim, Türklerin bölgeyi ele geçirmesinin ardından sona erdi.

Bandırma'daki İlk Çağ kenti Daskyleion'da 2021 kazı dönemi sona erdi
Bandırma'daki İlk Çağ kenti Daskyleion'da 2021 kazı dönemi sona erdi
Bandırma'daki İlk Çağ kenti Daskyleion'da 2021 kazı dönemi sona erdi
Bandırma'daki İlk Çağ kenti Daskyleion'da 2021 kazı dönemi sona erdi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Balıkesir, Arkeoloji, Edebiyat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bandırma'daki İlk Çağ kenti Daskyleion'da 2021 kazı dönemi sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma'daki İlk Çağ kenti Daskyleion'da 2021 kazı dönemi sona erdi - Son Dakika
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